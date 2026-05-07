Uriel Antuna se identifica con Pumas pero no se considera ‘antiamericanista’: “Iba a jugar ahí y no se dio”

Uriel Antuna ha encontrado en Pumas un segundo aire en su carrera y tras su llegada al equipo que dirige Efraín Juárez, se ha vuelto en un jugador importante para la escuadra auriazul.
En el juego de ida ante América por los cuartos de final, el volante auriazul marcó uno de los tres goles para los felinos, más allá de que el duelo terminó empatado a tres goles.
Con la lesión de Alan Medina, Antuna ya es titular en el conjunto felino, en el cual dijo que se ha logrado identificar incluso desde antes de llegar al club.
“Me sentí muy identificado con todo, principalmente al hablar con Efraín Juárez, lo que me transmitió esa garra, esa mentalidad de correr, el meter, el creer, esa familia, el ser unidos, respetar, ayudar, humildad, y todo esto me sentí muy identificado con toda la mística de la institución, no nada más con la camisa”, explicó Antuna este jueves tras la práctica de los Pumas en el Estadio Olímpico Universitario.
No se considera ‘antiamericanista’: “Iba a jugar en el América y no se dio”
Los caminos del futbol y de Dios para Uriel Antuna (porque es muy creyente), han llevado al jugador a los tres grandes rivales del América: Chivas, Cruz Azul y ahora Pumas.
Sin embargo, el duranguense no se considera como un ‘antiamericanista’ e incluso reveló que pudo haber jugado en las Águilas aunque al final no se dio.
“Depende cómo cada quién vea las cosas; yo nunca he dicho nada (de ser antiamericanista). Dios me ha puesto en cada equipo diferente, han sido circunstancias distintas como en algún momento se iba a dar la oportunidad (de jugar en América); no pasó por X o Y razón que yo llegara al América, en algún momento.
“No puedo decir que soy antiamericanista ni anti ningún equipo; no es algo que yo he dicho, simplemente es perspectiva de cada quién, cada cabeza es un mundo, entonces no te podría decir que sí o que no”.
Uriel Antuna, otro jugador re hecho en CU 🔥— PressPort (@PressPortmx) May 7, 2026
“Desde antes de venir me sentí muy identificado con todo, esa garra, mentalidad, el correr, meter, creer, esa familia y estar unidos me sentí muy identificado con la mística a de la institución puma”. pic.twitter.com/IlttKp3ojm