Uriel Moreno “El Zapata” encabeza el cartel internacional en la inauguración de la nueva plaza de Las Tunas, en Lima

La nueva plaza de toros “Williams Moisés Herrada Rubio” en Lima será inaugurada con dos corridas internacionales en mayo

Fueron oficializados los carteles para la inauguración de la plaza de toros “Williams Moisés Herrada Rubio”, nuevo escenario taurino ubicado en Cieneguilla, Lima, cuya apertura se llevará a cabo con dos corridas programadas para los domingos 24 y 31 de mayo.

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Se trata de un coso de reciente construcción, levantado a lo largo de varios años y concebido como una plaza fija de gran capacidad. El recinto podrá albergar entre 9 y 10 mil espectadores y cuenta con infraestructura completa —palcos, enfermería, capilla y servicios—, lo que lo posiciona como uno de los espacios taurinos más grandes del entorno limeño. La obra, iniciada en 2016, se desarrolló por etapas hasta quedar lista para su apertura en 2026.

La inauguración se realizará en dos fechas consecutivas. El domingo 24 de mayo se lidiarán toros de Los Azahares para Antonio Ferrera, Paco Ureña y Joaquín Galdós, este último en proceso de consolidación internacional.

Para el domingo 31 de mayo está anunciado un cartel internacional con toros de Paiján, en el que destaca la presencia del mexicano Uriel Moreno “El Zapata”, acompañado por el español David Fandila “El Fandi” y el venezolano Jesús Enrique Colombo.

La inclusión de “El Zapata” adquiere relevancia particular. A 30 años de alternativa, el torero tlaxcalteca se mantiene en activo, con presencia constante en ferias de México y América Latina. Su trayectoria y regularidad le han permitido conservar vigencia internacional, como en este cartel inaugural.

El festejo lo completan “El Fandi”, torero de amplia experiencia, y Colombo, uno de los diestros con mayor actividad internacional en la actualidad.

La apertura de la plaza “Williams Moisés Herrada Rubio” representa la llegada de un nuevo espacio taurino en Lima, en un contexto donde la construcción de este tipo de recintos no es habitual. El proyecto, desarrollado durante casi una década, abre una nueva etapa para la actividad taurina en Cieneguilla.

El serial inaugural, con dos carteles definidos y ganaderías peruanas, marcará el arranque de este coso taurino, con la atención centrada en la respuesta del público y el desarrollo de los festejos.