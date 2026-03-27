Aseguran especialistas que se tienen que implementar mecanismos para evitar este tipo de suplantación

La simulación en candidaturas mediante el uso indebido de acciones afirmativas es uno de los principales retos para garantizar la representación política de Grupos de Atención Prioritaria, señalaron especialistas del Instituto Electoral de la Ciudad de México.

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La consejera electoral Maira Melisa Guerra Pulido destacó que las acciones afirmativas en materia electoral buscan corregir desigualdades históricas, aunque persisten problemas como la simulación y autoadscripción.

Se advirtió que existen casos donde personas se adjudican identidades como indígenas o de la diversidad sexual sin serlo, lo que afecta la representación política efectiva.

La consejera Cecilia Aída Hernández Cruz señaló que es necesario evitar la simulación en candidaturas mediante la construcción real de liderazgos y no con postulaciones improvisadas.

La investigadora Briana Angélica Gálvez Flores indicó que la población afromexicana enfrenta barreras estructurales como racismo e invisibilización, lo que impacta su participación política.

Especialistas subrayaron que las acciones afirmativas deben garantizar una representación auténtica y no simulada en los espacios de decisión.

El académico Carlos Báez Silva destacó que la representación política de grupos prioritarios es un debate clave para fortalecer la democracia y los derechos humanos.

Integrantes de la sociedad civil pidieron establecer sanciones a quienes usurpen candidaturas, así como medidas contra partidos que permitan la simulación electoral.