Utah Jazz llama a Andersson García de Capitanes CDMX para un contrato de 10 días en la NBA

El Utah Jazz ha firmado a Andersson García, de Capitanes de la Ciudad de México, con un contrato de 10 días. El originario de República Dominicana ingresó al béisbol profesional sin ser seleccionado en el Draft de 2025 tras completar su carrera universitaria en Texas A&M. Pero ha destacado con el equipo mexicano de tal forma que consiguió esta oportunidad en la NBA.

Con esta oportunidad, García se convierte en el noveno llamado en la historia de Capitanes a la NBA, además de ser el quinto call-up latinoamericano y el tercer dominicano desde la llegada de la franquicia a la G League. Andersson llegó al equipo de Ciudad de México para la temporada 2025-26, después de un gran paso por el básquetbol colegial, en donde participó con la universidad de Texas A&M.

“Capitanes de la Ciudad de México anuncia el primer call-up de equipo en la temporada 2025-26. Andersson García ha recibido un contrato de 10 días con Utah Jazz”, informó el equipo de la CDMX en un comunicado de prensa.

De acuerdo con las políticas del equipo de Salt Lake City, los términos del acuerdo no se hicieron públicos. Sin embargo, García podrá jugar hasta cinco partidos con Utah durante el acuerdo de 10 días y recibirá un salario de 73 mil 153 dólares, con un contrato con vigencia al 20 de marzo.

Se trata del segundo call-up bajo la gerencia de Orlando Méndez, quien ha buscado el desarrollo y crecimiento de jugadores latinos para llegar a la mejor liga de básquetbol del mundo. El Jazz tenía un lugar disponible en su roster estándar, por lo que no se requirió ningún movimiento correspondiente para finalizar la firma.

En la temporada 2025-26, el dominicano disputó un total de 35 juegos donde promedió 10.9 puntos, 9.8 rebotes, 2.0 asistencias y 1.4 robos. En el duelo ante San Diego Clippers del 18 de enero, el alero dominicano superó una marca personal al conseguir 21 rebotes para ser el MVP del partido.

El espigado jugador de Moca, República Dominicana, mide 2.01 metros y pesa 109 kilogramos. Ha participado en 35 partidos —12 de ellos como titular— con los Capitanes esta temporada, promediando 10.9 puntos con un 55.6% de acierto en tiros de campo, 9.8 rebotes, 1.9 asistencias y 1.3 robos en 25.3 minutos por partido.

Su expresividad y visión le han ayudado a registrar 12 dobles-dobles, incluidos dos partidos con más de 20 rebotes y tres partidos con 20 o más puntos.

En cinco temporadas universitarias en Mississippi State (2020-22) y Texas A&M (2022-25), participó en un total de 104 partidos, 16 como titular, con los Aggies y, como junior, lideró la conferencia con 9.1 rebotes por partido, además de ser nombrado Equipo Defensivo All-SEC 2023-24.