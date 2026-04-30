Talleristas de Utopías impartieron talleres de títeres inspirados en 31 Minutos en la Utopía Mixiuhca, con alta participación familiar

La Utopía Mixiuhca en Ciudad de México puso en marcha talleres de títeres de dedos durante el Festival 1, 2, 3 por las Infancias, en el contexto del concierto de 31 minutos programado en el Zócalo. La actividad reúne a niños que elaboran personajes del programa con materiales básicos.

LEE ADEMÁS: CDMX saca el Mundial a las calles con 18 festivales gratuitos y transmisión de 104 partidos

“Estamos celebrando a las Infancias… estamos elaborando piezas conmemorativas de este evento”, indicó César Chávez, tallerista de cartonería y pintura en Utopías.

Foto: Aracely Martínez/Ovaciones

El taller surgió tras reuniones previas donde se identificaron intereses de los niños en torno a personajes vigentes. A partir del anuncio del concierto, se seleccionaron Juan Carlos Bodoque, Juanín Juan Harry y Calcetín con Rombosman por su reconocimiento y facilidad de elaboración.

Foto: Aracely Martínez/Ovaciones

La actividad está dirigida a niños de entre 8 y 12 años y prioriza dinámicas breves que permitan su participación en otras propuestas del festival. Los títeres de dedos se construyen con fieltro, tijeras y silicón, con opciones de incorporar pintura textil, foamy o rellenos ligeros.

Foto: Aracely Martínez/Ovaciones

“Es una actividad muy didáctica… pueden ponerle voz, contar historias”, explicó César Chávez sobre el uso de los títeres como herramienta de expresión y comunicación.

Foto: Aracely Martínez/Ovaciones

Mucho interés

La respuesta de los asistentes mantiene alta participación. Los niños optan por elaborar los tres personajes en lugar de uno, lo que amplía el tiempo de permanencia en el taller y refuerza la interacción con la actividad.

Foto: Aracely Martínez/Ovaciones

En las Utopías también se imparten actividades de cartonería, vitrales, popotillo y arte popular. El modelo incorpora materiales reutilizables y toma referencia de festividades mexicanas.

Foto: Aracely Martínez/Ovaciones

La dinámica incluye la participación de madres y tutores, quienes acompañan el proceso de elaboración. La interacción familiar se integra como parte del objetivo formativo del taller.

“Es importante que integremos a un familiar… que puedan compartir ese momento“, señaló el tallerista.

Se van al concierto de 31 minutos

Participantes como Andrea Garza, de 12 años, reportan afinidad con la actividad y con los personajes. La pequeña indicó que planea llevar sus títeres al concierto y asistir caracterizada como Guaripolo, lo que extiende la experiencia del taller al espacio público.

Foto: Aracely Martínez/Ovaciones

Madres de familia, como Yolanda Itzel, consideran que el taller aporta valor formativo al exigir paciencia y habilidades manuales, y plantean su permanencia en otras Utopías.

La implementación de estos talleres vincula programación cultural con formación artística básica, en un contexto donde el acceso a materiales y la simplicidad técnica permiten replicar la actividad fuera del espacio institucional.