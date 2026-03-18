Uziel Muñoz lidera a México en el Mundial de Atletismo Bajo Techo de Polonia 2026

El subcampeón mundial en impulso de bala es uno de los tres exponentes nacionales que competirán por México en busca de cambiar el destino de la delegación azteca en esta modalidad

Uziel Muñoz encabeza una reducida pero sustancial representación mexicana para el Mundial de Atletismo Bajo Techo de Polonia 2026. El subcampeón mundial en impulso de bala es uno de los tres exponentes nacionales que competirán por México en busca de cambiar el destino de la delegación azteca en esta modalidad.

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El equipo mexicano estará compuesto por el subcampeón del mundo al aire libre en impulso de bala, así como por el olímpico Erick Portillo en salto de altura y Eduardo Herrera en los mil 500 metros masculinos. Una delegación pequeña en número pero grande en calidad y esperanzas.

Muñoz Galarza es la principal esperanza de México para las medallas. Fue diploma olímpico en París 2024 y medallista de plata en el Mundial de Atletismo 2025 celebrado en septiembre en Tokio. El chihuahuense, undécimo en el ranking mundial y plusmarquista nacional de México, empezó el año rompiendo por tercera ocasión su mejor marca personal en pista cubierta, que es también la mejor del país.

El atleta de 30 años se acercó al registro en septiembre del año pasado cuando logró una inesperada plata en Tokio con marca de 21.97 metros. Nacido en Casas Grandes, Chihuahua, un poblado de apenas 62 mil habitantes, descubrió a los 14 años su pasión por las pruebas de campo y ha roto paradigmas pese a la falta de instalaciones especializadas y una estructura deportiva limitada.

El mexicano se ha ganado un lugar en la élite en una prueba dominada históricamente por Estados Unidos, países de pasado soviético y Alemania. Lo consiguió no solo entrenando con pesas y lanzamientos, sino también apoyándose en vectores, ángulos y biomecánica. Al no ser tan alto como otros lanzadores de más de 2 metros, como el tricampeón olímpico y mundial Ryan Crouser, Uziel implementa una técnica rotacional que genera máxima velocidad mediante un giro y medio dentro del círculo.

Su entrenador, Erwin Laberdesque, ha explicado que el progreso de su discípulo no es improvisado. Todo el trabajo está planificado con entrenamientos intensos pero medidos para evitar el sobreentreno, algo perjudicial para un atleta con más de 15 años en el alto rendimiento. Este año, el ganador del Premio Nacional del Deporte se ha enfocado en la temporada bajo techo, con grandes resultados. En febrero logró su mejor marca con 20.74 metros en República Checa, donde impuso marca mexicana.

Muñoz tendrá un primer intento de conseguir la marca en el Campeonato Mundial Bajo Techo en Polonia, donde México estará representado por tres atletas. También debutará este año en la Diamond League, el circuito de élite del atletismo mundial.

A su vez, Eduardo Herrera rompió hace tan solo unas semanas el récord nacional de la milla con un tiempo de 3:53.05 en un meeting de Battle for Boston. En esa misma prueba, al paso por los mil 500 metros, batió también el récord nacional indoor. Solo unos días antes, Herrera había sido octavo en los 3 mil metros masculinos del Meeting Indoor de Liévin 2026, prueba del World Athletics Indoor Tour.

Por su parte, Erick Portillo, atleta olímpico en París 2024, logró hace unas semanas su mejor marca desde ese año con un salto de 2.26 metros, a solo dos centímetros de su mejor marca personal. Después de dos Mundiales al aire libre, este será el primero para él en pista cubierta.

Los tres mexicanos buscarán dejar en alto el nombre de México en Toruń, con la ilusión de regresar a casa con medallas y marcas que sigan escribiendo la historia del atletismo nacional.