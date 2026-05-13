“Va a levantar la décima”; Lira anhela ver campeón a Charly Rodríguez con Cruz Azul

El mediocampista lamentó que su compañero de equipo no vaya al Mundial, pero confía en que logre el título

El golpe de que Charly Rodríguez no vaya a la Copa del Mundo también fue bastante fuerte para Erik Lira, ya que ambos son compañeros en Cruz Azul y amigos que da el futbol.

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Sin embargo, el mediocampista de la Selección Mexicana confía en que la no presencia de su compañero cementero en el Mundial, será para que en la Liguilla logre levantar como Capitán la décima estrella celeste.

“Charly es mi hermano, pero así es el futbol (su no llamado). Estoy seguro que Charly está pensando en el partido (ante Chivas) y al rato le voy a tirar un mensaje. Él estoy seguro que va a levantar la décima“, dijo este miércoles en el CAR.

Javier Aguirre decidió cortar a Charly Rodríguez del Mundial si bien lo consideró dentro de la prelista de 55 jugadores que se dio a conocer el martes, así que todavía es elegible aunque en una muy remota posibilidad.

“Por algo pasan las cosas, a él le toca levantar la décima y estoy seguro que lo va a hacer. Está dando su mejor versión como siempre lo hace”, recalcó Lira quien le mandó sus mejores deseos a Charly a Cruz Azul en la serie ante Chivas.

Charly Rodríguez se quedó con el brazalete de Capitán en Cruz Azul en ausencia de Erik Lira, por lo que si La Máquina logra el campeonato, justo será él quien levante el trofeo.

Aunque para ello, primero deberán eliminar a unas Chivas durísimas en semifinales y luego si avanzan, superar una Final que también el rival que sea pondrá al conjunto cementero en severos aprietos.

Lira anhela ver a su equipo campeón pero el futbol es el decide.