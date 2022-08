Va proyecto de iniciativa sobre la Guardia Nacional: Morena

RITA MAGAÑA

Foto: Cuartoscuro

Senadores y diputados de Morena de la Comisión Permanente informaron que habrá un proyecto de iniciativa sobre la Guardia Nacional, que se discutirá en el Congreso, como lo anunció el Ejecutivo federal, y no existe un “decretazo” presidencial como argumentan los partidos de oposición.

Además, afirmaron que legisladores del PAN “están haciendo un escándalo, alegando un acto de inconstitucionalidad de algo que aún no ha ocurrido”.

En conferencia de prensa en el Senado, el diputado de Morena, Leonel Godoy Rangel, dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que mandaría una reforma de ley sobre la Guardia Nacional, para que se debate en el Congreso.

“Nos da mucha risa, porque ya se oponen hasta de lo que no existe todavía y por eso, con todo respeto, si promueven una acción de inconstitucionalidad, se van a morir de risa en la Corte, porque no hay sobre que se haga esa acción de inconstitucionalidad.

“No hay decreto, no puede haber por lo tanto nada que debatir, no hay materia en el asunto, no hay, es la nada jurídica”, expresó el diputado de Morena.

El diputado de Morena, Juan Isaías Bertín Sandoval, comentó que la propuesta que se discutirá en la Cámara de Diputados no pretende militarizar el país, sino que busca la integralidad de los organismos de seguridad, a fin de fortalecer la seguridad pública.

Dijo que hay muchos lineamientos a los que se les deben realizar adecuaciones para el correcto funcionamiento de la Guardia Nacional.

Agregó que se trata de un tema que se debe discutir, ya que hay varias propuestas que pueden enriquecer el proyecto, “como Cámara, tenemos que debatir con la oposición y llegar a un acuerdo en beneficio de los ciudadanos”, dijo.

En ese sentido, el senador Alejandro Armenta Mier dijo que “si ustedes les preguntan a las y los ciudadanos cómo se sienten en las localidades con la presencia de la Guardia Nacional, les van a decir: queremos a la Guardia Nacional”.

“Quienes somos legisladores y recorremos nuestros estados, lo que nos dicen con mayor frecuencia es: queremos a la Guardia Nacional, inviten a la Guardia Nacional, acérquese a la Guardia Nacional”, expuso.