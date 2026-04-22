Va Secretaría del Trabajo por certificación de agroindustrias exportadoras

Se busca proporcionar acceso a la seguridad social a los trabajadores del campo mexicano

El secretario de Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, presentó en la Cámara de Diputados la propuesta de crear un Certificado Laboral para la Agroexportación, con el objetivo de reducir la informalidad en el campo y vincular la exportación de productos agrícolas al cumplimiento de la seguridad social.

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El Certificado Laboral para Agroexportación será un requisito para que las empresas agroexportadoras puedan realizar trámites de exportación, por lo que habrá una herramienta digital que emitirá el certificado y se integrará con la Ventanilla Única de Comercio Exterior.

Al reunirse con los integrantes de las comisiones unidas de Trabajo y Medio Ambiente dijo que se propone modificar las leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, la de Comercio Exterior y la Federal del Trabajo, respecto a la certificación laboral para la agroexportación y protección de los ecosistemas forestales.

Bolaños subrayó que la iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum tiene como propósito crear un mecanismo de registro de quienes colaboran dentro de la cadena de valor de producción y exportación de los productos agroalimentarios.

Añadió que el registro se llevará a cabo con la implementación del Certificado Laboral de Agroexportación, herramienta que busca fortalecer las condiciones laborales y de seguridad social de quienes participan en este rubro.

El objetivo es mejorar las condiciones de las y los trabajadores de una rama productiva que exportó más de 50 mil millones de dólares en productos agroalimentarios tan solo en 2024, y que de 2000 a 2024 ha crecido un 21 por ciento, lo cual refleja la importancia del sector económico.

En el ámbito internacional México se ubica entre los siete mayores exportadores y, por eso, el país debe avanzar en la cobertura de los derechos laborales, sostuvo.

Refirió que el año pasado había cerca de 5.3 millones de personas trabajadoras en el ámbito agrícola; de ellas, solamente 763 mil estaban registradas en el Seguro Social, lo que significa que el 87 por ciento laboran sin acceso a la seguridad social, atención médica, pensión y protección ante accidentes.

Explicó que la incorporación gradual de los productos se realizará mediante un programa piloto para la instrumentación de esta medida, la cual contempla la integración de las fracciones arancelarias como el aguacate y las berries.