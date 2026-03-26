Vacaciones de Semana Santa 2026: SEP confirma receso para 28.9 millones de estudiantes

A partir del lunes, los alumnos, profesores y personal administrativo tendrán dos semanas de asueto

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que, a partir del lunes 30 de marzo, 28.9 millones de estudiantes de educación básica y media superior iniciarán el receso escolar por Semana Santa, conforme al calendario escolar 2025-2026 vigente en las 32 entidades del país.

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Con esto, 23.4 millones de estudiantes, así como más de 1.2 millones de maestras y maestros de 231 mil 700 escuelas públicas y particulares de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, suspenderán clases a partir del 30 de marzo y reanudarán actividades el lunes 13 de abril.

Asimismo, señaló que casi 5.5 millones de estudiantes y más de 421 mil docentes de 21 mil 100 escuelas de educación media superior, en sus modalidades escolarizada y no escolarizada, suspenderán y retomarán actividades conforme a los planes y programas de estudio vigentes.

De igual forma, las autoridades escolares de las más de 11 mil 700 escuelas de educación superior del país determinarán los periodos de receso para los 5.6 millones de alumnos y los más de 529 mil 200 maestras y maestros.