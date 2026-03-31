Vacunación reduce contagios de sarampión en todo el país

La campaña nacional suma 17.2 millones de dosis y frena la transmisión durante al menos cuatro semanas consecutivas

La campaña nacional de vacunación contra el sarampión acumuló la aplicación de 17.2 millones de dosis en siete semanas, lo que permitió una reducción sostenida en la transmisión del virus en las 32 entidades del país, informó Eduardo Clark, subsecretario de la Secretaría de Salud.

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Durante la conferencia matutina, destacó que hubo una disminución continua de contagios durante cuatro semanas consecutivas, confirmando el impacto de la inmunización masiva como principal herramienta de control epidemiológico.

El funcionario precisó que la meta de 25 millones de vacunas se mantiene en curso, con una cobertura nacional homogénea, gracias a la coordinación entre gobiernos estatales e instituciones públicas.

El esquema de vacunación prioriza a niñas y niños de 6 meses a 12 años, así como a personas de 13 a 49 años sin esquema completo, considerados los grupos más vulnerables.

Clark indicó que la vacuna se aplica de forma gratuita y universal en unidades de salud pública, sin importar la afiliación, para ampliar la cobertura y evitar brechas.

La estrategia incluye puntos de vacunación en todo el país y herramientas digitales para ubicar centros, lo que facilita el acceso y reduce tiempos de espera.

El sarampión es altamente contagioso, por lo que mantener altos niveles de cobertura es clave para evitar rebrotes, pese a la tendencia a la baja.

El subsecretario advirtió que la disminución de casos no elimina el riesgo, por lo que es necesario mantener la vacunación activa, especialmente en grupos prioritarios.

La campaña forma parte de una política de salud pública enfocada en la prevención, con la inmunización como eje central para proteger a la población y reducir la carga en el sistema sanitario.