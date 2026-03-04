Valtteri Bottas afronta sanción de cara al inicio de temporada 2026 en Fórmula 1: ¿por qué el castigo al compañero de Checo Pérez?

Valtteri Bottas regresará este fin de semana a la Fórmula 1 tras un año de ausencia, al igual que su mexicano coequipero Checo Pérez. Pero ahora lo tendrá que hacer con una penalización en la parrilla del Gran Premio de Australia. El experimentado piloto finlandés, que pasó la temporada pasada como piloto de reserva de Mercedes después de dejar Sauber —ahora rebautizado como Audi— a finales de 2024, vuelve a la competición a tiempo completo tras ser fichado por Cadillac para su temporada inaugural.

TE PUEDE INTERESAR: “Siempre somos favoritos”; en Chivas confían recuperarse en el Clásico Tapatío

El finés de 36 años de edad llega a Melbourne con la esperanza de tener un fin de semana sólido, a pesar de que se espera que la naciente escudería estadounidense ronde la parte trasera de la parrilla en los primeros compases de la temporada. Sin embargo, sus aspiraciones de sumar puntos ya se han visto truncadas por una sanción heredada.

Y es que el finlandés deberá cumplir una penalización de cinco posiciones en la parrilla debido a un incidente ocurrido en su última carrera con Sauber en 2024. Fue en el Gran Premio de Abu Dabi de aquel año, cuando Valtteri se vio involucrado en una colisión precisamente con Pérez Mendoza en la primera vuelta. Bottas golpeó a su ahora compañero de equipo, provocando su trompo, lo que le valió una sanción de 10 segundos.

Más adelante en la carrera, bloqueó sus frenos y se estrelló contra la parte trasera de Kevin Magnussen, quien disputaba su último Gran Premio antes de dejar Haas. Este choque obligó a Bottas a abandonar la carrera, ya que los daños en su monoplaza eran irreparables.

Al no poder cumplir la sanción de ‘drive through’ que recibió por el incidente con Magnussen, la penalización se convirtió en una pérdida de posiciones en la parrilla para su siguiente carrera. Dado que Bottas no disputó ninguna carrera en 2025 al no estar en la parrilla, la sanción se aplicará ahora en el Gran Premio de Australia.

Esto ocurre a pesar de que la FIA ha modificado posteriormente la normativa, estableciendo que las penalizaciones se cumplirán “en la siguiente Sprint o Carrera en la que el piloto participe dentro del periodo de 12 meses posteriores”.

Empero, esta regla solo aplica a sanciones futuras, por lo que Valtteri no se librará del castigo en Melbourne. A pesar de los desafíos que enfrentará Cadillac en su temporada de debut y de esta penalización inicial, Bottas afronta la nueva campaña con optimismo.