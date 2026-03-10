Van 46 mil 400 detenidos por delitos de alto impacto desde octubre de 2024

El Gabinete de Seguridad informó que, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, autoridades federales también aseguraron armas, droga y laboratorios clandestinos.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que las instituciones del Gabinete de Seguridad han detenido 46 mil 400 personas por delitos de alto impacto entre el 1 de octubre de 2024 y el 28 de febrero de 2026.

Durante el mismo periodo, autoridades federales aseguraron 24 mil armas de fuego y decomisaron 346 toneladas de droga en distintas operaciones contra organizaciones criminales.

Las Fuerzas Armadas también desmantelaron dos mil 318 laboratorios clandestinos y zonas de concentración para la producción de metanfetaminas, lo que, según el gobierno federal, evitó la distribución de millones de dosis.

Entre las acciones recientes destaca la Operación Bacanora, que derivó en la detención de 12 integrantes de “Los Rusos”, célula vinculada con la facción “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa, tras cateos en Baja California, Sonora y Sinaloa.

En Tapachula, Chiapas, autoridades detuvieron a 15 presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa y aseguraron armas, granadas, equipo táctico y vehículos.

Los operativos marítimos también dejaron decomisos relevantes. En Manzanillo, Colima, la Secretaría de Marina interceptó un semisumergible con más de tres toneladas de cocaína y detuvo a tres personas extranjeras. En Acapulco, Guerrero, personal naval aseguró otras dos toneladas de esta droga.

En Oaxaca, autoridades interceptaron una aeronave que transportaba 534 kilogramos de cocaína como resultado de labores de inteligencia y cooperación internacional.

Las acciones también incluyeron la detención en Tamaulipas de Antonio “N”, alias “Lexus”, identificado como presunto jefe de una célula vinculada al Cártel del Golfo. Durante el operativo fueron capturados ocho integrantes más y se aseguró armamento de alto poder.

El Gabinete de Seguridad sostuvo que los resultados forman parte de la Estrategia Nacional de Seguridad impulsada por el gobierno federal, basada en la coordinación entre la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y el Centro Nacional de Inteligencia.