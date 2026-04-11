Los legisladores buscan implementar regulaciones más estrictas y mecanismos de verificación que protejan a los inquilinos potenciales de caer en estas redes de fraude

Diputados locales han decidido tomar acción contra los montarentas que estafan a capitalinos, un problema creciente en la ciudad que afecta a miles de personas que buscan vivienda en renta.

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Este fenómeno se ha convertido en una preocupación constante para quienes buscan arrendar propiedades, ya que muchos supuestos arrendadores operan con engaños y documentación falsa, cobrando anticipos y depósitos sin tener la propiedad legal de los inmuebles que ofrecen.

Los legisladores buscan implementar regulaciones más estrictas y mecanismos de verificación que protejan a los inquilinos potenciales de caer en estas redes de fraude. La iniciativa contempla sanciones severas para quienes se dediquen a esta práctica ilegal, que incluirían penas económicas y hasta prisión.

Según datos preliminares, esta modalidad de estafa ha aumentado considerablemente en los últimos años, aprovechando la alta demanda de vivienda en la capital y la urgencia de muchas personas por encontrar un lugar donde vivir. Los montarentas suelen operar a través de anuncios en redes sociales y portales inmobiliarios, presentando ofertas atractivas a precios por debajo del mercado para atraer a sus víctimas.

La propuesta legislativa también busca crear un registro oficial de arrendadores y establecer protocolos de denuncia más accesibles para las personas afectadas, fortaleciendo así la protección al consumidor en el mercado de arrendamiento.