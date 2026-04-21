Van morenistas por postergar para 2028 las elecciones judiciales

Propone 3 diputados y un senador establecer mecanismos de evaluación de idoneidad, a través de un Comité Técnico

Los diputados Alfonso Ramírez Cuéllar, Mariana Benítez, Olga Sánchez Cordero y el senador Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia del Senado, presentaron una iniciativa para posponer la elección judicial a junio de 2028.

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Entre las propuestas se incluye la certificación obligatoria para todas las candidaturas, que deberán contar con acreditación técnica de la Escuela Nacional de Formación Judicial.

Además, se plantea un nuevo sistema de evaluación mediante la creación de un Comité Técnico encargado de revisar los perfiles.

La iniciativa argumenta que el proceso electoral de 2025 evidenció fallas, ya que los requisitos actuales como promedios académicos o cartas de recomendación son insuficientes para evaluar competencias reales en la función jurisdiccional.

También se busca evitar que las elecciones judiciales coincidan con procesos políticos, con el fin de reducir la politización y garantizar una mayor deliberación técnica.

El objetivo, según legisladores de Morena, es proteger la independencia judicial, mejorar la organización electoral y asegurar una evaluación más objetiva y sólida.

Asimismo, se propone fortalecer la calidad técnica, eliminando requisitos subjetivos y sustituyéndolos por mecanismos de evaluación estandarizados basados en competencias.

Otra meta es despolitizar la elección judicial, dando mayor peso al Instituto Nacional Electoral (INE) y armonizar el modelo federal y local, permitiendo replicar estos mecanismos en estados y Ciudad de México.

También se plantea otorgar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Órgano de Administración de Justicia Federal herramientas para gestionar cargas de trabajo y ausencias de manera más eficiente.

Los diputados proponen reformar el artículo 76, para que el Senado apruebe renuncias y licencias de ministras y magistradas de distintos órganos judiciales.

Finalmente, se busca modificar el artículo 94, estableciendo que la obligatoriedad de las sentencias de la Corte dependerá de la publicación de una tesis, aplicable a todas las autoridades jurisdiccionales del país.