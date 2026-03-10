‘Vaquero’ Navarrete, de una de sus mejores exhibiciones ante ‘Sugar’ Núñez ¿a enfrentar a ‘Bronco’ Lara?

Para Emmanuel ‘Vaquero’ Navarrete, la pelea con Eduardo ‘Sugar’ Núñez fue una de las más destacadas en su carrera. Sobre todo por el rival y lo que significó el combate. El orgullo mexicano se impuso en una batalla que mantuvo al filo de la butaca a los aficionados, y demostró por qué es considerado uno de los mejores libra por libra del boxeo actual.

La pelea de unificación ocurrida el 28 de febrero entre ‘Vaquero’ y ‘Sugar’ fue en la división de las 130 libras, Emanuel como campeón de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y Eduardo de la Federación Internacional de Boxeo (FIB). Y pese a su menor experiencia en peleas de título del mundo y de ser un monarca que apenas buscaba su segunda defensa, ‘Sugar’ estaba como favorito en las apuestas. Los apostadores no creían en el mexicano, pero Navarrete se encargó de callar bocas con una actuación magistral.

Además, los 28 nocauts en 30 victorias eran un peligro para ‘El Vaquero’, quien resaltó el trabajo realizado para evitar un golpe de poder de Eduardo Núñez, un letal noqueador de quien no sintió la pegada y explicó por qué. La estrategia diseñada en el gimnasio resultó perfecta para neutralizar al peligroso pegador mexicano avecindado en Estados Unidos.

“Creo que influyó mucho esa parte, que no lo dejamos llegar tanto, no nos conectó tanto también. Lo que nos llegó a conectar siempre fue a una distancia incómoda para él, donde estaba yo pegado a él y no agarró como un bombazo de los que está acostumbrado a sacar y eso tuvo que ver mucho con la distancia que estuvimos trabajando”, dijo Navarrete.

‘El Vaquero’ ha sido campeón mundial en tres categorías, desde súper gallo hasta súper pluma, e incluso lo intentó en ligero, aunque no tuvo éxito. Se convirtió en campeón mundial de las 122 libras en diciembre de 2018 y, con esa pelea incluida, ha estado en 17 contiendas de título, y la del pasado 28 de febrero fue de las más sobresalientes. Su trayectoria lo coloca como uno de los peleadores más experimentados y exitosos del boxeo mexicano contemporáneo.

“Sí”, respondió contundente el Vaquero Navarrete al ser cuestionado si ante ‘Sugar’ fue una de las actuaciones más destacadas de su carrera. ”Yo creo que por ser ‘Sugar’ quien fue mi oponente, por ser la unificación después de casi 8 años de carrera como campeón, en estos planos no se nos había brindado esta oportunidad y ahora que se brindó eso es lo que termina por hacer la pelea interesante“.

En ese contexto, Mauricio ‘Bronco’ Lara quiere convertirse en campeón mundial este 2026 y se declaró listo para recibir la oportunidad de cualquier monarca súper pluma, y si es contra su amigo Emanuel Navarrete, estaría dispuesto a afrontar el reto. El excampeón pluma no ha escondido sus ambiciones y busca regresar a lo más alto del pugilismo mundial, luego de que se impuso por nocaut técnico en dos rounds a Rafael ‘Panadero’ Rosas el sábado anterior.

“El campeón que me dé la **oportunidad”, dijo el Bronco Lara a Izquierdazo, sobre a qué campeón quiere retar. “El que sea sabe que le voy a dar una gran pelea, es algo personal lo del título del mundo que tengo que tener en mi cabeza”.

En la actualidad los campeones de las 130 libras son Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete, monarca unificado OMB y FIB, O’Shaquie Foster tiene en su poder el cetro del CMB, y el británico James Dickens tiene el cetro de la AMB. El panorama en la división es apasionante, con campeones de diferentes estilos y nacionalidades que prometen grandes peleas.