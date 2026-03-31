Vasco, maravillado con Hormiga González: “Tenemos delantero para muchos años”

El DT del Tri tiene en muy buena consideración al delantero de las Chivas, que poco a poco convence al técnico de llevarlo al Mundial

El delantero que todos quieren ver, el artillero que se ha vuelto también una esperanza para este Tri actual, Armando González, también tiene maravillado a Javier Aguirre.

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La afición en el Estadio Banorte el sábado pasado ante Portugal se lo exigió al Vasco y el veterano técnico lo concedió. Pero no por evitar más presión sobre él, sino porque verdaderamente tiene en muy buen concepto a la famosa Hormiga.

De cara al juego ante Bélgica de este martes en el Soldier Field, Aguirre llenó de flores al delantero de las Chivas, al que consideró un atacante para muchos años por delante.

“Armando tiene una producción espectacular, vamos a tener delantero por muchos años y si lo respetan las lesiones, va a dar muchas alegrías a nuestro futbol“, dijo Aguirre en conferencia de prensa.

El estratega no quiso adelantarse tantísimo a decir si el goleador de las Chivas incluso podría llegar a ser titular en un juego de Copa del Mundo, pero señaló que entre más opciones tenga en esa posición es mejor.

“Es difícil imaginarme (quién iría de titular); Raúl Jiménez tiene un nivel altísimo, Santi Giménez grandes cualidades; Julián Quiñones es el perfil de doble delantero, Germán Berterame bien los últimos torneos; es mejor tener la baraja alta, y no rezar que Hormiga que no se lesione; hoy, decirles quién arranca el 11 de junio, no tengo la certeza”.

Por lo pronto y dentro de toda la cascada de cambios que se perfilan para este martes, no sería descabellado pensar que Armando González podría ir hasta de inicio ante los Red Devils, que también presentarán un cuadro modificado.