Veiga y Vinícius Lima le dan la victoria al América ante Mazatlán

América venció 2-0 a Mazatlán con goles de Veiga y Vinícius Lima y se metió a zona de Liguilla en el Clausura 2026

El Club América se impuso 2-0 al Mazatlán FC en el Estadio Ciudad de los Deportes, en el partido que cerró la Jornada 11 del Liga MX dentro del Torneo Clausura 2026.

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Con goles de los brasileños Raphael Veiga y Vinícius Lima, las Águilas sumaron tres puntos clave que las colocan en la séptima posición de la tabla general con 17 unidades.

El encuentro comenzó con polémica al minuto 8, cuando la árbitra Karen Hernández señaló penal a favor de América por una supuesta mano del defensor Luca Merolla. Brian Rodríguez fue el encargado de ejecutar el disparo, pero su tiro fue detenido por el portero Ricardo Rodríguez, quien se convirtió en figura del primer tiempo con varias intervenciones importantes.

A pesar del dominio azulcrema, el marcador se mantuvo 0-0 hasta el minuto 43, cuando Brian Rodríguez filtró un pase preciso para Raphael Veiga, quien definió con un potente zurdazo cruzado para abrir el marcador y dejar sin opciones al guardameta visitante.

En la segunda mitad, Mazatlán tuvo una clara oportunidad de empate en un contragolpe, pero el remate de Zaleta salió desviado tras recibir un pase de Dudú, cuando el portero Rodolfo Cota ya estaba prácticamente vencido. Más adelante, Ricardo Rodríguez volvió a aparecer al detener otro disparo de Brian Rodríguez.

El América amplió la ventaja al minuto 81 con una jugada colectiva entre Raphael Veiga y Vinícius Lima, quien definió con un derechazo esquinado que el arquero rival alcanzó a rozar, pero no pudo evitar el gol.

El tanto sentenció el triunfo azulcrema y confirmó una semana perfecta para el equipo dirigido por André Jardine, que venía de ganar 2-1 a Querétaro y 1-0 al Philadelphia Union en la CONCACAF Champions Cup.

Con este resultado, América llega a 17 puntos y se instala en el séptimo lugar de la clasificación, dentro de la zona de Liguilla, en una tabla liderada por Cruz Azul con 26 unidades. Por su parte, Mazatlán FC se mantiene en la parte baja de la tabla con 10 puntos.