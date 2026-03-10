Descubre los participantes de La Velada del Año VI 2026, incluyendo youtubers, streamers y cantantes que se enfrentarán en los combates

El presentador de eSports español Ibai Llanos reveló a los cantantes, streamers, creadores de contenido y youtubers que se enfrentarán en el ring durante La Velada del Año VI, la sexta edición del evento de boxeo amateur y entretenimiento.

La noticia se dio acompañado del streamer Borja Luzuriaga “Luzu” y el exjugador de League of Legends Antonio “Reven” Pino.

El espectáculo contará con 10 combates y 20 participantes, distribuidos en 10 hombres y 10 mujeres. Nueve de los combates serán uno contra uno y uno será dos contra dos, con un doble main event que incluirá a cuatro estrellas del internet. Se espera la asistencia presencial de 80 mil personas y casi 20 millones de espectadores en Twitch.

Fecha y sede

La Velada del Año VI se realizará el sábado 25 de julio de 2026, en el Estadio de La Cartuja, en Sevilla, España, a las 12:00 horas (tiempo centro de México). El evento será transmitido en vivo a través de los canales oficiales de Ibai en YouTube, Twitch y TikTok.

Combates confirmados

El primer combate enfrentará a dos periodistas deportivos con una rivalidad mediática: Edu Aguirre (España) vs Gastón Edul (Argentina) de ESPN. Mientras que el segundo duelo será entre la creadora de contenido española Fabiana Sevillano y la influencer colombiana Valeria “La Parce”, presidenta de un equipo en la Queens League.

Entre los combates femeniles, destacan: Clara “Clersss” vs Natalia MX, Rivers vs Roro, y Marta Díaz vs Tatiana Kaer, con participación de dos representantes mexicanas, Rivers y Natalia MX, quienes buscarán brillar en el ring frente a sus contrincantes europeas y latinoamericanas.

Los combates masculinos incluyen: Lit Killah vs Kidd Keo, byViruZz vs Gero Arias, y IlloJuan vs The Grefg. Además, regresan al ring Yo Soy Plex y Fernanfloo, quienes buscarán el cinturón de la victoria, generando gran expectativa entre los fans del boxeo y los eSports.

Cartel completo de La Velada del Año VI