Velada del Año VI: Quiénes estarán en el ring y qué combates ver en 2026

Descubre los participantes de La Velada del Año VI 2026, incluyendo youtubers, streamers y cantantes que se enfrentarán en los combates


La Velada del Año VI
Participantes de La Velada del Año VI: Combates, boxeadores y youtubers

El presentador de eSports español Ibai Llanos reveló a los cantantes, streamers, creadores de contenido y youtubers que se enfrentarán en el ring durante La Velada del Año VI, la sexta edición del evento de boxeo amateur y entretenimiento.

La noticia se dio acompañado del streamer Borja Luzuriaga “Luzu” y el exjugador de League of Legends Antonio “Reven” Pino.

El espectáculo contará con 10 combates y 20 participantes, distribuidos en 10 hombres y 10 mujeres. Nueve de los combates serán uno contra uno y uno será dos contra dos, con un doble main event que incluirá a cuatro estrellas del internet. Se espera la asistencia presencial de 80 mil personas y casi 20 millones de espectadores en Twitch.

Fecha y sede

La Velada del Año VI se realizará el sábado 25 de julio de 2026, en el Estadio de La Cartuja, en Sevilla, España, a las 12:00 horas (tiempo centro de México). El evento será transmitido en vivo a través de los canales oficiales de Ibai en YouTube, Twitch y TikTok.

Combates confirmados

El primer combate enfrentará a dos periodistas deportivos con una rivalidad mediática: Edu Aguirre (España) vs Gastón Edul (Argentina) de ESPN. Mientras que el segundo duelo será entre la creadora de contenido española Fabiana Sevillano y la influencer colombiana Valeria “La Parce”, presidenta de un equipo en la Queens League.

Entre los combates femeniles, destacan: Clara “Clersss” vs Natalia MX, Rivers vs Roro, y Marta Díaz vs Tatiana Kaer, con participación de dos representantes mexicanas, Rivers y Natalia MX, quienes buscarán brillar en el ring frente a sus contrincantes europeas y latinoamericanas.

Los combates masculinos incluyen: Lit Killah vs Kidd Keo, byViruZz vs Gero Arias, y IlloJuan vs The Grefg. Además, regresan al ring Yo Soy Plex y Fernanfloo, quienes buscarán el cinturón de la victoria, generando gran expectativa entre los fans del boxeo y los eSports.

Cartel completo de La Velada del Año VI

  1. Edu Aguirre VS Gastón Edul
  2. Fabiana Sevillano VS La Parce
  3. Clersss VS Natalia MX
  4. Lit Killah VS Kidd Keo
  5. Alondrissa VS Angie Velasco
  6. Gero Arias VS byViruZz
  7. Rivers VS Roro
  8. Marta Díaz VS Tatiana Kaer
  9. Yo Soy Plex VS Fernanfloo
  10. IlloJuan VS The Grefg