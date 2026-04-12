Velasco coloca al centro la relación con EU y renegociación del T-MEC

Salida de Juan Ramón de la Fuente: ¿quién es Roberto Velasco Álvarez y por qué quedaría al frente de la SRE?

El canciller Roberto Velasco inició su gestión con contacto directo con autoridades de Estados Unidos y definió como prioridad la revisión del T-MEC

En el inicio de su gestión al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el canciller Roberto Velasco puso como eje central la relación con Estados Unidos y la revisión del T-MEC. Durante su primera semana en el cargo, el funcionario activó contacto directo con autoridades estadounidenses y definió esta relación como prioridad estratégica ante senadores y personal de la Cancillería.

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Velasco sostuvo una llamada de trabajo con Marco Rubio, en la que abordaron temas de seguridad, movilidad humana y cooperación bilateral. Ambos coincidieron en fortalecer la coordinación entre los dos países y mantener una agenda conjunta en beneficio de la región.

El canciller reforzó este eje con una reunión presencial con Ronald Johnson. El encuentro se centró en la agenda compartida y en el compromiso de mantener la cooperación bilateral. La reunión confirmó la continuidad de la relación estratégica sin anuncios de cambios en sus líneas principales.

En su comparecencia ante el Senado y en su mensaje al personal de la Cancillería, Velasco definió como prioridad el respaldo político a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Señaló que el tratado debe mantenerse como motor de desarrollo económico y crecimiento para el país.

Afirmó que la política exterior acompañará el proceso de revisión del acuerdo comercial desde una perspectiva política, con el objetivo de garantizar su continuidad y fortalecer las cadenas de valor en la región. También subrayó que la cooperación en materia de seguridad se mantendrá con base en confianza mutua, responsabilidad compartida y respeto a la soberanía nacional.

En un acto ante personal del Servicio Exterior Mexicano, el canciller indicó que la relación con Estados Unidos se sostendrá bajo principios de no subordinación y apego al derecho internacional. Señaló que la Cancillería trabajará en coordinación con otras dependencias para impulsar oportunidades de inversión, comercio y desarrollo económico vinculadas al tratado.

En paralelo, Velasco activó comunicación con organismos regionales y gobiernos de América Latina. El canciller sostuvo una llamada con Albert Ramdin, titular de la Organización de los Estados Americanos (OEA), con quien dialogó sobre la dinámica regional y las prioridades de México dentro del organismo.

La agenda regional incluyó llamadas con cancilleres de distintos países. Velasco dialogó con Bruno Rodríguez, Arnoldo André Tinoco, Mauro Vieira, Carlos Ramiro Martínez y Mario Lubetkin. En los intercambios reiteraron la continuidad de relaciones bilaterales y la cooperación regional sin anunciar acuerdos específicos.

El segundo bloque de contactos se concentró en América Latina. El canciller mexicano sostuvo comunicación con Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, con quien destacó la relación histórica y la cooperación bilateral entre ambos países. También dialogó con Arnoldo André Tinoco, ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, con quien acordó explorar áreas de colaboración económica, social y cultural.

La agenda regional incluyó una llamada con Mauro Vieira, ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, donde ambos funcionarios acordaron mantener coordinación rumbo a un encuentro entre jefes de Estado. Velasco también sostuvo comunicación con Carlos Ramiro Martínez Alvarado, ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, con quien reiteró la relevancia de la relación bilateral y la agenda común en la frontera compartida.

El canciller sumó contacto con Mario Lubetkin, ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, con quien expresó respaldo a la presidencia uruguaya en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y destacó la cercanía entre ambos países. En todos los casos, los intercambios se centraron en la continuidad de relaciones y la coordinación política sin anuncios de acuerdos específicos.