Velasco y Rubio dialogan sobre agenda bilateral México-Estados Unidos

El canciller sostuvo una llamada con su homólogo estadounidense, en la que abordaron temas de seguridad, migración y cooperación regional

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Roberto Velasco, sostuvo una llamada de trabajo con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, la mañana del 9 de abril, como parte del seguimiento a la agenda bilateral entre ambos países.

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Durante la conversación, el funcionario mexicano agradeció las felicitaciones por el cargo que asumió recientemente y confirmó que ambos gobiernos mantienen comunicación directa para atender temas prioritarios de la relación entre México y Estados Unidos.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que los funcionarios abordaron la necesidad de profundizar la cooperación bilateral en beneficio de ambas naciones y de la región. La agenda incluyó seguridad, movilidad humana y coordinación institucional.

En materia de seguridad, ambas partes reconocieron avances en los mecanismos de coordinación existentes. Estos se sustentan en acuerdos previos entre México y Estados Unidos que establecen principios de colaboración y respeto mutuo.

Esta mañana, el secretario Roberto Velasco (@r_velascoa) sostuvo una productiva y cordial llamada de trabajo con el secretario Marco Rubio (@SecRubio) del @StateDept, a quien le agradeció sus felicitaciones por el nuevo cargo que se le confirió.



Además, dialogaron sobre temas… — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) April 9, 2026

Sobre movilidad humana, los funcionarios coincidieron en la importancia de atender los flujos migratorios con enfoque en derechos humanos. Este punto forma parte de los ejes permanentes de diálogo entre ambos gobiernos.

La Cancillería mexicana indicó que el intercambio forma parte de una serie de contactos diplomáticos recientes orientados a consolidar la relación bilateral. Se prevé que los trabajos continúen mediante reuniones y mecanismos de coordinación existentes.