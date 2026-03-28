Venados embiste al Atlante con hat-trick de Juan Calero para consumar la gran sorpresa de la Jornada 12 en Liga Expansión MX

Juan Calero anotó un espectacular hat-trick para liderar la sorpresiva goleada de Venados por contundente 4-1 sobre Atlante, en un partido que marcó un punto de inflexión para ambos equipos, llegando a seis goles en el torneo. El arranque de la Jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga BBVA Expansión MX dejó intensas emociones con duelos llenos de historia y rachas que llegaron a su fin.

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En una noche de contrastes, el Potro de Hierro había pegado primero con anotación de Luis Puente al minuto 10, quien alcanzó siete tantos en el certamen, pero no logró sostener la ventaja. La alegría inicial de los Potros se desvaneció rápidamente ante la reacción furiosa de los locales, que encontraron en Calero al hombre que desataría la euforia en el estadio.

Este resultado es especialmente significativo, ya que Venados cortó una racha de tres derrotas consecutivas, mientras que los azulgranas vieron terminar su seguidilla de siete partidos sin perder, además de su invicto como visitantes en el Clausura 2026. El golpe es doble para los capitalinos, que llegaban a Mérida con la confianza de ser uno de los equipos más sólidos del torneo.

📹 | ¡Triplete de Calero! 🔝



El delantero marcó de manera magistral el cobro penal. Y así, marcó su tercera anotación en el partido, el cuatro de @venadosfc ante los Potros. 😎#J12 #CL26 #ExpansiónMX pic.twitter.com/3p5IenP3YB — Liga BBVA Expansión MX (@LigaMXExpansion) March 28, 2026

Por otro lado, en el Estadio Instituto Tecnológico de Oaxaca, Alebrijes y Leones Negros empataron 1-1 en un duelo equilibrado. Denilson Muñoz adelantó a la Universidad de Guadalajara al minuto 15, pero Sergio Meza igualó el marcador al 78, rescatando un punto para los locales. El empate tuvo sabor a poco para unos y a respiro para otros.

El resultado mantuvo una tendencia entre ambos clubes, ya que Leones Negros no ha perdido en sus últimas cinco visitas a Alebrijes, con saldo de una victoria y cuatro empates. Sin embargo, el conjunto universitario sigue sin encontrar el triunfo y llegó a nueve partidos consecutivos sin ganar en el torneo. La sequía se alarga y la urgencia crece.