¡Venezuela es campeón! La vinotinto doblega a Estados Unidos en su propia casa y se corona por primera vez en la historia del Clásico Mundial de Béisbol

Venezuela destapó el vino tinto y se bañó de gloria al vencer a Estados Unidos en su propia casa para conquistar el anhelado primer título de su historia en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. Eugenio Suárez pegó un doblete remolcador con una línea que se perdió en el bosque izquierdo para enviar Javier Sanoja a la caja registradora y así anotar la carrera decisiva en el vórtice de la novena entrada mientras ríos de lágrimas se desbordaban por el IoanDepot Park.

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Y no era para menos. El tercera base de los Detroit Tigers echó la cabeza hacia atrás y miró al cielo cubierto de gloria tras ese inmaculado batazo que representó no solo el logro más importante en la historia del béisbol venezolano, sino una bocanada de dignidad ante el tenso momento político entre ambos países tras la intervención estadounidense en su país. Venezuela se impuso por pizarra de 3-2 a Estados Unidos pero ganó toneladas de respeto.

La multitud —no solo venezolana, sino de todos los pueblos latinoamericanos unidos en un solo corazón— respondió con un rugido que parecía no tener fin. El doblete productor de Suárez en la parte alta de la novena entrada le dio a Venezuela la carrera decisiva en un emocionante triunfo sobre la poderosa selección de Estados Unidos en la Final del Clásico Mundial de Béisbol.

😁 ¡VENEZUELA LO CELEBRA EN GRANDE!



😪 ESTADOS UNIDOS LLENO DE CARAS TRISTES…



La felicidad y la tristeza, la dos caras de la moneda en el Clásico Mundial pic.twitter.com/8dUyElWCbM — ESPN.com.mx (@ESPNmx) March 18, 2026

Fue el broche de oro, un cierre perfecto como divino para el primer título de la novena vinotinto en este torneo. La representación perfecta de lo que esta nación significa para el béisbol y viceversa. Porque si las arepas son el platillo nacional, la pelota es el deporte que más pasiones levanta en el país sudamericano.

Se trató de una apoteósica noche en la que cada out fue un éxtasis y cada carrera una explosión. Eduardo Rodríguez domó a una de las mejores alineaciones jamás reunidas, tan estoico como esplendoroso.

Mientras los jugadores venezolanos aportaron la energía, el enorme jonrón de Wilyer Abreu en la quinta entrada aportó la potencia, el doble decisivo de Suárez aportó el oxígeno en la recta final, y el fuerte contingente venezolano entre una ruidosa multitud de 36 mil 490 personas aportó música para los oídos, ese sonido familiar que hacía sentir a sus peloteros que no estaban solos.

Los aficionados, ondeaban con orgullo sus banderas amarillas, azules y rojas, tenían mucho que celebrar y muchas razones para bailar en los pasillos. Aunque el encuentro estuvo siempre parejo, lo cierto es que Venezuela dominó la mayor parte de la noche, salvo cuando Bryce Harper sacó al equipo de Estados Unidos de su mala racha al bate con un jonrón descomunal de dos carreras que empató el juego en la parte baja de la octava entrada.

Muchas caras largas y manos llevadas a la cabeza en las tribunas, pero en definitiva, esa remontada tardía de los estadounidenses no hizo sino avivar aún más la emoción del momento para Venezuela, que rápidamente logró anotar esa carrera en el noveno rollo contra el relevista Garrett Whitlock con la base por bolas de Luis Arraez y el batazo de línea de Suárez que terminó en el césped en lo profundo del jardín izquierdo-central.

Cuando la pelota tocó tierra, todo un país se detuvo. Y más allá. Venezuela, una nación que respira béisbol por cada poro de su piel, finalmente tenía el trofeo que había perseguido durante tanto tiempo. Las lágrimas de jugadores y aficionados se mezclaban en una sola emoción, la de ver a su selección en la cima del mundo.

El pitcheo venezolano fue clave en la victoria. Eduardo Rodríguez lanzó con el corazón en la mano, enfrentando a una alineación estadounidense que incluía a nombres como Bryce Harper, Aaron Judge y Will Smith. Detrás de él, el bullpen respondió cuando más se necesitaba, cerrando el camino hacia la gloria. Con Daniel Palencia y unos nervios de acero para sacar los últimos outs, los más importantes en la historia del béisbol chamo.

Para los venezolanos, este título trasciende lo deportivo. En un momento difícil para el país, la selección de béisbol se convirtió en un símbolo de unidad y esperanza. Millones de panas dentro y fuera de su tierra celebraron como propia cada jugada, cada out, cada carrera. Porque en el béisbol, como en la vida, a veces lo más hermoso es compartir la alegría. Y Venezuela entera cantó al unísono la más alegre canción de su historia deportiva.