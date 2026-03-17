Venezuela vence a Italia y jugará ante Estados Unidos la Final del Clásico Mundial de Béisbol 2026

Venezuela avanza por primera vez a la Final del Clásico Mundial de Béisbol tras vencer 4-2 a Italia y enfrentará a Estados Unidos

Venezuela ha avanzado por primera vez en su historia a la Final del Clásico Mundial de Béisbol. Un sencillo remolcador de Ronald Acuña Jr. en la parte alta de la fatídica séptima entrada con dos outs en la cuenta revivió a una novena vinotinto que remó contracorriente para vencer a la aguerrida Italia y así avanzar a la Final, donde enfrentará a la favorita Estados Unidos.

TE PUEDE INTERESAR: Neymar molesto por no ser llamado con Brasil, pero confía en llegar al Mundial 2026

La ofensiva venezolana se mantuvo a raya durante seis entradas, pero entonces ocurrió el gran rally en la séptima y, por primera vez en la historia del evento, los chamos disputarán la Final del Clásico Mundial. La victoria llegó gracias a un ataque de tres carreras en el séptimo episodio, con pizarra definitiva de 4-2 sobre Italia, el caballo negro del torneo que echó a México en la Fase de Grupos.

Italia decidió abrir con Aaron Nola y luego utilizar a su abridor número dos, Michael Lorenzen, en relevo. Esto significaba que, si Italia lograba ganar, tendría que enfrentar la final contra Estados Unidos con un juego de bullpen, una propuesta bastante arriesgada. Y por poco funciona. Durante seis entradas, la única carrera de Venezuela llegó gracias a un jonrón solitario de Eugenio Suárez, especialista en esa clase de tablazos.

La filosofía del mánager de Italia, Francisco Cervelli, fue el llegar a la final a toda costa y luego preocuparse por el siguiente juego. Las cosas funcionaron bien durante la mayor parte del encuentro, pero se descarrilaron al final. El boleto que abrió la séptima entrada para Gleyber Torres parecía inofensivo, especialmente después de que Lorenzen ponchó a los siguientes dos bateadores.

VENEZUELA HAS DONE IT! 🇻🇪



Venezuela will be playing for the WBC Championship tomorrow night! pic.twitter.com/g1Ni9GCsbU — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) March 17, 2026

Entonces un hit-and-run funcionó a la perfección cuando Jackson Chourio conectó un imparable al centro del cuadro. Eso colocó corredores en primera y tercera para Ronald Acuña Jr. El venezolano conectó un rodado por el hueco a la derecha del campocorto Sam Antonacci, quien no pudo hacer la jugada.

Eso le dio a Acuña un imparable dentro del cuadro junto con la carrera del empate. Acto seguido, Maikel García conectó un hit para tomar la delantera y Luis Arráez remolcó otra carrera con otro imparable. En un abrir y cerrar de ojos, Venezuela tenía una ventaja de 4-2.

Las dos carreras que la Azzurra había anotado en la tercera entrada se debieron principalmente a tres bases por bolas consecutivas del abridor venezolano Keider Montero. Una vez que Montero fue retirado del juego, el bullpen venezolano dominó por completo a la ofensiva italiana, que había sido una de las más poderosas del Clásico antes del lunes.

Un merecido reconocimiento para Ricardo Sánchez, Luinder Avila, Ángel Zerpa, Eduard Bazardo, Andrés Machado y Daniel Palencia por su excelente labor. Combinaron para 7.2 entradas en blanco, permitiendo solo tres hits.

La alineación de Venezuela no luce tan temible como la de República Dominicana en el papel, pero es bastante sólida y puede poner en aprietos a la mismísima Estados Unidos. Acuña, García y Arráez abren el orden antes de Suárez en el cuarto turno. La alineación está tan cargada que William Contreras batea octavo, Chourio noveno y Willson Contreras es un jugador de banca. Salvador Pérez tampoco estuvo en la alineación el lunes.

LUIS ARRAEZ KEEPS THE HIT PARADE GOING AND VENEZUELA EXTENDS THEIR LEAD! 🇻🇪



📺: FS1 pic.twitter.com/Gtio6bshAI — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) March 17, 2026

Ahora Venezuela enfrentará a la Unión Americana en una Final con un sutil toque geopolítico, al ser el país sudamericano víctima de una intervención estadounidense a principios de año. El equipo de las Barras y las Estrellas tiene una ofensiva cargada de poder. Bobby Witt Jr. abrirá el orden antes de Bryce Harper, Aaron Judge y Kyle Schwarber.

Cal Raleigh, que conectó 60 jonrones la temporada pasada, ha bateado sexto o séptimo cuando está en la alineación. Pete Crow-Armstrong, que logró 30-30 el año pasado, batea noveno. La banca también está muy cargada.

Estados Unidos planea abrir con McLean, quien solo tiene ocho aperturas en su carrera en las Grandes Ligas, pero fue dominante en esas salidas. Venezuela, por su parte, planea abrir con Rodríguez, un lanzador capaz que una vez terminó sexto en la votación del Cy Young, aunque ha tenido efectividad superior a 5.00 en las últimas dos temporadas.

Sin duda será un duelo muy emocionante de poder contra poder. Sin embargo, debido a las reglas del torneo, ningún lanzador puede lanzar en días consecutivos. Eso significa que Estados Unidos, habiendo jugado el domingo y teniendo el día libre el lunes, tiene ventaja. Todos los lanzadores estadounidenses son técnicamente elegibles para lanzar. Venezuela, mientras tanto, no puede usar a ninguno de los que empleó el lunes, justo los que fueron imparables en las Semifinales. No parece justo tener una configuración como esta, pero esas son las reglas impuestas por las Grandes Ligas.