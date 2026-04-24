De acuerdo con datos del Inegi, ocho de los 10 subsectores relacionados con los servicios registraron retrocesos durante febrero. / Foto: Cuartoscuro.com

El empleo en el comercio al menudeo registró una ligera caída de 0.01%, mientras que en el comercio al mayoreo presentó un crecimiento mensual de 0.53%

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que las ventas comerciales se contrajeron de manera considerable en febrero pasado, toda vez que las minoristas cayeron -0.94% mensual, mientras que las mayoristas lo hicieron en -1.51%, después del crecimiento que observaron en enero pasado.

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Lo anterior, coincide con la información que dio el INEGI anteriormente, de que el consumo privado se debilitó al inicio del año.

A tasa anual, las ventas minoristas en el segundo mes de este año crecieron 3.20%, con cifras ajustadas por estacionalidad, su menor crecimiento desde septiembre de 2025, después de crecer 4.68% anual en enero.

En tanto, las ventas al mayoreo también observaron una fuerte caída en febrero pasado y su crecimiento anual se redujo a 0.08 por ciento. Luego de que en enero se había recuperado, después de contracciones anuales sucesivas durante 2025.

Datos de la Encuesta Mensual de Empresas Comerciales (EMEC) correspondiente a febrero, publicada por el INEGI, mostró la contracción del comercio minorista de 0.94% mensual, tras un crecimiento de 1.01% en enero, de acuerdo con cifras ajustadas por estacionalidad.

Con esto, a tasa anual, el comercio minorista aumentó 3.20%, hilando 12 meses al alza, pero siendo el menor avance anual desde septiembre del año pasado, dijo Grupo Financiero BASE en un análisis.

Al interior del indicador, destaca que los subsectores con mayor crecimiento anual en febrero fueron artículos para el esparcimiento; ropa, bisutería y accesorios de vestir; artículos de perfumería y joyería; exclusivamente a través de Internet, y catálogos impresos, televisión y similares, y artículos usados.

Así, en el primer bimestre del 2026, el comercio minorista mostró un crecimiento de 3.94% anual, acelerándose del crecimiento de 0.97% del mismo periodo del año pasado.

Del comercio al por mayor, éste mostró una caída de 1.51% mensual en febrero, la mayor contracción mensual desde enero de 2025, de acuerdo con cifras ajustadas por estacionalidad.

A tasa anual, registró un ligero crecimiento de 0.08% con lo que hila dos meses de incrementos anuales, luego de una racha de 21 meses consecutivos de caídas.

El empleo en el comercio al menudeo cayó ligeramente -0.01% mensual en febrero, con un crecimiento anual de 0.94%; y el empleo en el comercio al mayoreo creció 0.53% mensual, reflejando su estancamiento en términos anuales (0.04 por ciento).