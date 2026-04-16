Viaje a Barcelona de Sheinbaum incluye reuniones bilaterales estratégicas

La presidenta promoverá una agenda basada en la paz, la autodeterminación de los pueblos y la cooperación internacional, en coordinación con líderes de América Latina y Europa

La presidenta Claudia Sheinbaum viajará a Barcelona para participar en una reunión de jefes de Estado, donde se abordarán temas de paz internacional, cooperación entre países y política exterior basada en la autodeterminación de los pueblos. El encuentro reunirá a mandatarios de América Latina, Europa y otras regiones.

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La mandataria explicó que la reunión no responde a una postura contra Estados Unidos ni Donald Trump, sino a una agenda positiva orientada a la solución pacífica de conflictos. Señaló que México mantiene una relación de respeto y coordinación con ese país.

Durante su estancia, la presidenta sostendrá reuniones bilaterales con líderes de Brasil, Colombia, Uruguay y España, así como con representantes de la Unión Europea, para fortalecer vínculos diplomáticos.

De manera paralela, la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, participará en una reunión de movimientos progresistas sobre temas ambientales. La presidenta no asistirá a ese foro.

El viaje incluye una visita a la supercomputadora de Barcelona, con la que México mantiene un convenio de colaboración para el procesamiento de datos sobre agua, clima y sistemas tecnológicos.

La presidenta indicó que el viaje tendrá una duración de aproximadamente día y medio, con actividades diplomáticas, técnicas y reuniones oficiales.

La agenda contempla escalas en Madrid antes de llegar a Barcelona, debido a la diferencia horaria, con actividades concentradas en un periodo breve.

El encuentro internacional incluirá una sesión plenaria de jefes de Estado y reuniones bilaterales, donde México buscará coincidencias en temas de desarrollo, cooperación y gobernanza global.