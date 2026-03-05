Víctor Dávila estaría fuera hasta ocho meses por rotura de ligamento cruzado

El chileno se lastimó solo en el primer tiempo ante Juárez y de inmediato se tiró al piso

Al América le llueve sobre mojado y, aunado a que perdió por segundo juego seguido, ahora ante Juárez, sufrió la muy fuerte lesión de uno de sus jugadores de ofensiva: Víctor Dávila. El club azulcrema confirmó este jueves la rotura de ligamento cruzado de la rodilla derecha del jugador chileno.

TE PUEDE INTERESAR: Leagues Cup 2026 dará ‘migajas’ con cuatro partidos en México; otorgará tres boletos a Concachampions 2027

El chileno se lastimó solo dentro del área en el primer tiempo del juego ante los Bravos, al hacerse palanca en la rodilla derecha, luego de que estiró mucho la pierna por una pelota y por la mecánica de su cuerpo, la inercia lo terminó por lastimar de manera severa.

Dávila fue llevado inmediatamente a un hospital cercano al Ciudad de los Deportes y, pasadas unas horas tras dejar que se desinflame la zona afectada, el diagnóstico ya está determinado y, por supuesto, no fue nada alentador.

Ya André Jardine había adelantado desde la noche del miércoles que lo de Dávila “preocupaba bastante” y que tenían que esperar a hacer los **estudios correspondientes“, pero es claro que la lesión es muy importante y terminó en una rotura de ligamento cruzado de la rodilla derecha.

Dávila estaría fuera hasta ocho meses y volvería a finales del 2026

Una lesión del tipo toma como mínimo de seis a ocho meses para poderse recuperar por completo en un futbolista profesional. Por ejemplo, Luis Chávez se rompió los ligamentos a finales de junio del 2025 y está por volver con el Dinamo de Moscú apenas en próximos días.

A Rodrigo Huescas le sucedió lo mismo en octubre en un juego de Champions League con Copenhague y, en todo caso, volvería hasta mayo, ya en la víspera de la Copa del Mundo, pero no le alcanzaría el tiempo para estar a tono física y futbolísticamente.

Gabriel Fernández, de Cruz Azul, se rompió los ligamentos de la rodilla el año pasado y también tardó un total de ocho meses para poder volver a jugar al futbol profesional; curiosamente, al Toro le pasó esa lesión también en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Es decir que Víctor Dávila estaría fuera como mínimo hasta noviembre del 2026, ya para la recta final del torneo Apertura e incluso ya en la Liguilla de ese certamen; claro está, siempre y cuando se mantenga en el América, toda vez que era un futbolista que el club azulcrema ya estaba por deshacerse de él, si bien primero se fue gente como Rodrigo Aguirre.

PARTE MÉDICO



El Club América informa que Víctor Dávila sufrió una lesión del ligamento cruzado anterior de rodilla derecha. Asimismo, Isaías Violante presenta una lesión del ligamento colateral medial de rodilla derecha.



El tiempo de recuperación de nuestros jugadores será de… pic.twitter.com/cSDFXrMitf — Club América (@ClubAmerica) March 5, 2026

Isaías Violante con lesión de ligamento colateral de la rodilla

Por otra parte, América también informó de la lesión de Isaías Violante, la cual se trata de una en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha, sufrida por un golpe en el juego ante Tigres.

De acuerdo a lo dicho por André Jardine, el volante estaría fuera por tres semanas, pero dependerá de su evolución. América sufre demasiado con tanta lesión.