Víctor Wembanyama es elegido como el ‘Defensivo del Año’ de la NBA

El astro francés de los Spurs se convirtió en el más joven que gana este reconocimiento y el cuarto jugador en la historia de San Antonio que lo recibe

Víctor Wembanyama, el astro francés de los San Antonio Spurs, fue elegido como el Jugador Defensivo del Año de la Temporada 2025-26 de la NBA, pero además lo hizo con una votación unánime de primer lugar (500 puntos), algo que no había ocurrido desde la campaña 1982-83.

Wemby le ganó la carrera por este galardón a Chet Holmgren del Oklahoma City Thunder y a Ausar Thompson de los Detroit Pistons.

A sus 22 años, es el más joven de la historia en recibir este reconocimiento y el cuarto jugador de los Spurs en lograrlo, uniéndose a Alvin Robertson, David Robinson y Kawhi Leonard.

El centro de San Antonio fue pieza clave de una de las mejores defensas de la liga, liderando la NBA en tapones por tercera temporada consecutiva. Finalizó la temporada regular con 197 bloqueos y 66 robos, además de ubicarse entre los líderes en rebotes.

La presencia defensiva de Wembanyama transformó los ataques rivales durante toda la temporada, dificultando los tiros en la pintura y alterando sus estrategias de juego.

El jugador de 2.24 metros ya había sido considerado para este premio el año pasado, pero una trombosis en el hombro se lo impidió. Desde su temporada de novato, cuando terminó segundo en la votación, ya era candidato, aunque sí ganó el premio a Novato del Año.

¡Victor Wembanyama, MEJOR DEFENSIVO DEL AÑO! 🏆



Es el jugador más joven en ganar el premio y primero en hacerlo de manera unánime. 👽 pic.twitter.com/yFQmaySZtd — NBA MÉXICO (@NBAMEX) April 20, 2026

Este 2026 finalmente lo consiguió

Esta temporada firmó 25 puntos y 11.5 rebotes por partido, además de liderar la liga con 3.1 tapones.

El galo también es finalista al premio de Jugador Más Valioso (MVP), junto a Shai Gilgeous-Alexander y Nikola Jokic.

Además, Wembanyama condujo a los Spurs a sus primeros playoffs en siete temporadas con un récord de 62-20. Incluso ya lideran su serie de primera ronda ante los Portland Trail Blazers por 1-0, donde registró 35 puntos, 5 rebotes y 2 tapones.