Aficionados de Monterrey agreden a seguidores de Chivas y a reportero

Videos muestran a aficionados de Monterrey agrediendo a seguidores de Chivas y a un reportero tras el partido. La violencia genera indignación

El Guadalajara logró una victoria dramática por 3-2 como visitante ante Monterrey, resultado que le permite afianzarse en el liderato del Clausura 2026 de la Liga MX en un partido lleno de emociones hasta el final.

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El gran protagonista fue Raúl Rangel, quien se vistió de héroe al detener un penal en el tiempo agregado, justo cuando el partido estaba por terminar. Su atajada fue clave para conservar la ventaja y asegurar los tres puntos para el conjunto rojiblanco.

Chivas impone condiciones desde el inicio

El equipo dirigido por Gabriel Milito tomó el control del partido gracias a los goles de Armando González al minuto 18, seguido por José Castillo al 46 y Bryan González al 55, estos últimos con potentes disparos desde fuera del área.

Con el marcador 0-3, todo indicaba que Guadalajara tendría un cierre tranquilo. Sin embargo, la intensidad del rival y algunos descuidos provocaron que el panorama cambiara en los minutos finales.

El morro queriendo festejar agusto y su puto papá frustrado no lo deja y lo golpea.



Sea cual sea el motivo no se justifica la agresión. pic.twitter.com/C95o4bb2Rc — Camberismo (@Camberismo_12) March 22, 2026

Reacción tardía de Rayados

Monterrey reaccionó en la recta final con goles de Uros Djurdjevic al 88 y Ricardo Chávez al 90+3, apretando el marcador y generando tensión en los últimos instantes del encuentro.

Violencia tras el partido

Más allá del resultado entre Monterrey y Guadalajara, el encuentro quedó marcado por hechos lamentables fuera de la cancha, donde la pasión se transformó en violencia entre aficionados al término del partido.

A través de redes sociales comenzaron a difundirse videos en los que seguidores de Rayados descargaron su frustración contra aficionados rojiblancos. Las imágenes muestran escenas de tensión y confrontación que rápidamente generaron indignación.

En uno de los clips más impactantes, un aficionado de Chivas intenta huir entre vehículos mientras es perseguido y recibe golpes y patadas por parte de varios agresores. Este tipo de conductas han sido ampliamente criticadas, al considerarse inaceptables dentro del futbol.