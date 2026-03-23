Vinculan a proceso a “El Güero Beltrán”, presunto operador ligado a los Beltrán Leyva

Fue detenido el 6 de marzo en Mexicali junto con otras 12 personas; juez da tres meses para investigación

Omar Alfonso Beltrán Cárdenas, alias “El Güero Beltrán” o “H10”, identificado por autoridades federales como presunto operador vinculado al grupo de los Beltrán Leyva, fue vinculado a proceso junto con otras 12 personas por delincuencia organizada, con fines de acopio y tráfico de armas, así como delitos contra la salud, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

TE PUEDE INTERESAR: Clara Brugada Molina presenta Utopía en Iztacalco como parte del proyecto de transformación del país y de la Ciudad de México

El 6 de marzo fue detenido en Mexicali, Baja California, durante un operativo en el que también fueron capturados Abdel Robles, Miguel Ángel Robles, Sergio López Coronel, José María Sosa, Brígido Humberto Lizárraga, Pedro López, Sergio López Lizárraga, Felicito Lizárraga, Valentín Lizárraga, Flora Gambino, Guillermo Lizárraga y Jesús Alfonso Romero.

De acuerdo con la Fiscalía, la resolución judicial se dio tras la continuación de la audiencia inicial, en la que el Ministerio Público Federal presentó datos de prueba que el juez consideró suficientes para iniciar proceso penal contra los 13 detenidos, por lo que el órgano jurisdiccional fijó además un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Recordó que las detenciones e incautaciones derivaron de cateos realizados de manera simultánea en inmuebles ubicados en San Luis Río Colorado, Sonora; Mexicali, Baja California, y Culiacán, Sinaloa, como parte de acciones coordinadas del Gabinete de Seguridad federal.

En los operativos fueron aseguradas armas cortas y un arma larga, cartuchos, un cargador, una báscula gramera, teléfonos celulares, así como dosis de marihuana y cocaína, además de equipos de comunicación.

Finalmente, indicó la dependencia que las personas detenidas permanecen sujetas a proceso, mientras se desarrolla la investigación y se determina su situación jurídica.