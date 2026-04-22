El abogado del acusado anunció que en los próximos días interpondrá un recurso de amparo contra la prisión preventiva oficiosa dictada al imputado

Un juez de control vinculó a proceso a Juan Jesús “N”, de 24 años, señalado como presunto responsable del feminicidio de Edith Guadalupe, por lo que permanecerá en el Reclusorio Norte.

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Tras una audiencia de más de cuatro horas en los juzgados orales del Poder Judicial de la Ciudad de México, el abogado del acusado, Julián Octavio González, informó que el juez concedió un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

El litigante lamentó la decisión judicial y aseguró que no se les permitió controvertir plenamente los argumentos del Ministerio Público.

“Lamentablemente fue vinculado a proceso. Entendemos que se trata de un asunto relevante y vamos a seguir luchando. Se discutió y se argumentó; sin embargo, el juez resolvió de forma muy brusca e incluso no permitió el contradebate“, señaló.

La defensa también acusó que el juez limitó la presentación de sus pruebas, luego de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) expusiera parte de sus investigaciones.

📝La Fiscalía CDMX obtuvo la vinculación a proceso de Juan Jesús “N” por el delito de feminicidio en agravio de Edith Guadalupe, joven de 21 años, por hechos ocurridos el 15 de abril de 2026 en un inmueble en la alcaldía Benito Juárez.



La imputación se sustentó en datos de… pic.twitter.com/y6j1245Ps4 — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) April 22, 2026

“Se aportaron dos periciales, pero únicamente se nos permitió incorporarlas por lectura, ya que la Fiscalía se opuso, argumentando que tendremos tres meses para presentarlas. No nos daban los tiempos. Además, durante la réplica del Ministerio Público y del asesor jurídico, ya no se nos permitió intervenir; el juez consideró que había elementos suficientes y resolvió”, explicó el abogado, quien adelantó que analizan promover un amparo.

En ese sentido, la defensa anunció que en los próximos días interpondrá un recurso de amparo contra la prisión preventiva oficiosa dictada al imputado, quien desde hace tres meses trabajaba como vigilante en un inmueble ubicado en avenida Revolución número 829, en la colonia Nonoalco, alcaldía Benito Juárez.

Asimismo, señalaron que, pese a contar con el respaldo de dos peritos, estos no pudieron ingresar a la sala para desahogar sus dictámenes.

Uno de ellos, el perito Salvador Miguel Martínez, indicó que detectaron inconsistencias en la investigación. Explicó que, de acuerdo con la necropsia, la muerte de Edith Guadalupe, de 21 años, ocurrió a las 17:45 horas del 15 de abril, pocas horas después de haber ingresado al edificio.

Además, sostuvo que las lesiones en el cuerpo no corresponden a un desarmador —como lo planteó la Fiscalía—, sino a un arma punzocortante.

“El objetivo era controvertir la hipótesis de la Fiscalía. Inicialmente señalaron que la causa de muerte fue un instrumento punzante, específicamente un desarmador en forma de cruz; sin embargo, la necropsia indica que se trató de un cuchillo. La herida mortal presenta un ángulo agudo y uno romo, características propias de este tipo de arma”, detalló.

El perito también cuestionó que la Fiscalía reportara manchas de sangre aún rojas, pese a que el cuerpo fue localizado más de 30 horas después del fallecimiento, cuando, según explicó, la coloración debería ser “casi negra y quebradiza“.

Finalmente, la defensa reiteró que durante los próximos tres meses continuará recabando pruebas con el objetivo de que el juez permita su presentación en etapas posteriores del proceso.