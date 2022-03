Violan derechos laborales adquiridos de sindicatos de Centros de Investigación Públicos

Por Fernando Fuentes

“Cuándo se dio el cambio de la Jurisprudencia 1/96, contrario a nuestra voluntad, en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los Ministros qué votaron a favor de esta resolución, prometieron en sesión pública, qué los derechos adquiridos de los trabajadores y sindicatos democráticos no serían afectados, en la práctica hoy estamos viendo todo lo contrario a lo ofrecido por los funcionarios, ya que recientemente tres Centros de Investigación del Conacyt se les ha desconocido su derecho a huelga, por parte de la Jueza de distrito Karime Pérez Guzmán, qué se ha declarado incompetente SIC, con una clara intención de perjudicarnos, así lo denunció en exclusiva Manuel Escobar Aguilar, secretario general de la Federación Nacional de Sindicatos del sector de Ciencia y Tecnología (FENASSCYT).

Por su parte María Eugenia Aguilar Jiménez, secretaria general del sindicato de Investigadores Profesores de El Colegio de la Frontera Norte (SIPCOLEF), en nuestro proceso de revisión del Contrato Colectivo de este año y a pesar de ser un sindicato nacido en el Apartado A, se nos ha negado nuestro derecho a huelga por la misma Jueza Karime Pérez, adscrita al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos con sede en la CDMX, que se declara “incompetente” a nuestro derecho a huelga. Esto que quiere decir que no le podemos decir a la autoridad del Colegio, que escuche nuestras demandas, eso nos deja a expensas de la voluntad que tenga o no la institución. “La sustitución de la Jurisprudencia está encaminado a los centros públicos descentralizados, en este caso, nosotros somos una asociación civil, se constituyó de esta forma, entonces nos está pegando una modificación a la ley, y que no nos debería afectar a nuestro sindicato con 25 años de existencia y nacida en el Apartado A y que se rebase por nuestros derechos adquiridos por la propia autoridad”

En el caso del sindicato único de Trabajadores del Centro de Investigaciones de Química Aplicada (SUTAACIQA), su dirigente Janett Anaid Valdés Garza, expresó qué, “todavía no le aplica la Reforma laboral en el Estado de Coahuila pues entra en la tercera etapa, esto quiere decir que los emplazamientos a huelga aun los metemos a la junta de conciliación y arbitraje, en cambio ya algunos estados les esta aplicando esta reforma y están ingresado los emplazamientos en los Centros de Conciliación, ahí es donde se están topando con la Jueza karime Pérez, que está archivando los emplazamientos”

“En el caso del CIQA, ubicado en Saltillo, se ingresa el emplazamiento como se venía haciendo, pero resulta, que tuvimos una audiencia con los directivos de la Institución, con Oliverio Rodríguez titular del CIQA, quien solicita a la jueza que está atendiendo nuestro emplazamiento se declaré incompetente y turne el caso al centro de conciliación, algo inaudito. Que sucede aquí qué el mismo titular CIQA esta mencionando en el centro que nosotros no tenemos representación sindical, no tenemos un registro en el Apartado A, cuando ya tenemos el registro en el Contrato Colectivo desde abril del año pasado, nos están pagando prestaciones, y nos sentamos a negociar. Y todavía este funcionario Rodríguez dice que nos somos un sindicato del apartado A, cuando si los somos, nos parece que está abusando de su autoridad como funcionario público, y contraviniendo las leyes”

Premio Nacional de Periodismo 2008 y 2016. Premio Nacional de Locución 2017. Premio México de Periodismo 2013. ferfuentesmty@hotmail.com