Violencia contra adultos mayores podría castigarse con prisión

La iniciativa del diputado Gabino Morales Mendoza plantea sanciones económicas y penales ante el vacío legal y el aumento de estas agresiones en México

La violencia contra adultos mayores en México se presenta de forma recurrente, principalmente en el ámbito familiar, mediante agresiones físicas, psicológicas, económicas, sexuales y actos de negligencia que afectan su integridad y salud, por lo que el diputado Gabino Morales Mendoza, de Morena, propone tipificar este delito en el Código Penal Federal con sanciones de nueve meses a cinco años de prisión y multas de 95 a 600 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

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Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) indican que la población de 60 años y más supera los 17 millones de personas, lo que representa alrededor del 14 por ciento del total nacional, con una tendencia creciente derivada del envejecimiento demográfico.

La iniciativa plantea adicionar el artículo 343 Quinquies para sancionar a quien incurra en maltrato, castigo corporal o conductas crueles o abusivas dirigidas a dominar, someter o agredir a personas adultas mayores, ya sea de forma física, verbal, psicológica, patrimonial o económica.

El documento señala que, aunque la Constitución y la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores obligan al Estado a proteger sus derechos y garantizar condiciones de vida libres de violencia, el Código Penal Federal no contempla de manera específica la condición de edad como agravante en delitos violentos, lo que limita la sanción de estas conductas.

También advierte que el maltrato hacia este sector tiene consecuencias en la salud física y mental, como dolor crónico, depresión, ansiedad, aislamiento social, deterioro físico y disminución de la calidad de vida.

La propuesta busca establecer una respuesta penal específica, reconocer la condición de vulnerabilidad de las personas adultas mayores, fortalecer el marco jurídico y facilitar mecanismos de reparación integral que incluyan atención en salud física y mental para las víctimas.