Aprende cómo hacer tu pre-registro en Vivienda para el Bienestar en línea paso a paso, evita errores y completa tu solicitud fácil y rápido

Adquirir una vivienda en México se ha convertido en un desafío creciente debido al alto costo inmobiliario y la falta de acceso a crédito, especialmente para trabajadores independientes. Este panorama ha dejado a miles de personas fuera del mercado formal de vivienda.

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Ante esta problemática, el Gobierno Federal lanzó el programa Vivienda para el Bienestar, una estrategia que busca facilitar la adquisición, construcción o mejora de viviendas mediante apoyos directos, enfocados en quienes más lo necesitan.

El pre-registro: primer paso para aspirantes

La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) habilitó un pre-registro en línea que funciona como primer filtro para los interesados. Este proceso permite integrar un padrón, pero es importante entender que no es una solicitud definitiva ni garantiza recibir el apoyo.

El trámite es completamente gratuito y personal, y debe realizarse únicamente en el portal oficial. Las autoridades advierten sobre posibles fraudes, por lo que recomiendan no recurrir a gestores o intermediarios que prometan agilizar el proceso.

Precisión en los datos, clave del proceso

Uno de los puntos más importantes es la correcta captura de información. Cualquier error en los datos puede poner en riesgo la participación, ya que toda la información será verificada en etapas posteriores del programa.

Requisitos para acceder al programa

El programa está dirigido a sectores vulnerables y establece condiciones básicas como:

Ser mayor de 18 años

No ser propietario de una vivienda

No ser derechohabiente de créditos del Infonavit o Fovissste

Además, se evalúa que el ingreso familiar esté dentro de los límites establecidos.

Prioridad a grupos vulnerables

La Conavi dará prioridad a mujeres jefas de familia, madres solteras, adultos mayores, comunidades indígenas y personas con discapacidad, con el objetivo de reducir la desigualdad en el acceso a vivienda digna.

Es fundamental recordar que el pre-registro es solo el inicio del proceso. Posteriormente, la Conavi publicará convocatorias por municipio donde los aspirantes podrán avanzar en su trámite. Seguir canales oficiales y evitar fraudes será clave para quienes buscan acceder a este programa.