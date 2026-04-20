Volker Türk escucha primero a víctimas y colectivos antes de reunirse con Claudia Sheinbaum

Antes de reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Volker Türk escuchó a madres buscadoras y organizaciones civiles sobre desapariciones, tortura y militarización. El Alto Comisionado dará una conferencia de prensa el miércoles 22 de abril al concluir su visita

Antes de sentarse frente a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a integrantes de su gabinete, Volker Türk decidió escuchar primero a quienes llevan años buscando a sus desaparecidos, acompañando a víctimas o denunciando abusos desde organizaciones civiles.

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El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos llegó este domingo a las oficinas de la ONU en la Ciudad de México y, antes de cualquier encuentro oficial, entró a una sala cerrada donde ya lo esperaban madres buscadoras, defensoras, representantes indígenas, activistas y abogados.

No llegaron con diagnósticos abstractos. Le hablaron de fosas clandestinas, de miles de restos humanos sin identificar, de expedientes detenidos y de familias que siguen buscando a sus hijos. Le describieron detenciones arbitrarias, tortura, amenazas contra periodistas y personas defensoras, comunidades indígenas desplazadas y mujeres que siguen sin encontrar justicia.

Türk escuchó durante casi tres horas. Las organizaciones le pidieron que todo lo que oyera en esa primera reunión lo lleve a los encuentros que sostendrá con autoridades mexicanas durante el resto de su visita.

El encuentro marcó el arranque de la gira que el funcionario realizará en México hasta el 22 de abril.

A la reunión asistieron representantes de Documenta; el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; el Centro Fray Juan de Larios; el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Fundación para la Justicia; Amnistía Internacional; Serapaz; Fundar; Idheas; Intersecta; Brigadas Internacionales de Paz; la Red Nacional de Abogadas Indígenas; la Organización Mundial contra la Tortura y colectivos de personas con discapacidad, entre otras agrupaciones.

También participaron el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, Elementa y el Espacio OSC, red que agrupa a organizaciones defensoras de periodistas y personas defensoras de derechos humanos.

Durante casi tres horas, Volker Türk escuchó una a una las denuncias de las organizaciones que acudieron al encuentro. Frente al Alto Comisionado, colectivos de búsqueda y agrupaciones de derechos humanos describieron la crisis de desapariciones que enfrenta el país, la falta de resultados en la localización de personas y la existencia de miles de restos humanos sin identificar y de fosas clandestinas.

En la mesa participaron representantes de Documenta, Fundación para la Justicia, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Fundar, Idheas y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, quienes insistieron en que la principal exigencia es que el Estado mexicano reconozca la magnitud del problema y garantice investigaciones efectivas.

Las organizaciones también denunciaron casos de tortura, detenciones arbitrarias y abusos cometidos en el contexto de la estrategia de seguridad. Michael Chamberlain, integrante de Consultora Solidaria, señaló que, a lo largo de la reunión, hubo dos temas que se repitieron de manera constante: la impunidad y la militarización como eje de la política de seguridad.

“Estuvo interesado en escucharnos antes de escuchar a las autoridades. Él llegó apenas al país y consideró importante conocer primero la visión de la sociedad civil sobre la situación de los derechos humanos”, indicó Chamberlain.

A la conversación se sumaron organizaciones dedicadas a la protección de periodistas y personas defensoras, como el Espacio OSC, Brigadas Internacionales de Paz y la Organización Mundial contra la Tortura. Sus representantes advirtieron sobre el incremento de amenazas, agresiones y asesinatos, así como sobre el debilitamiento del mecanismo federal de protección.

Mario Hurtado, integrante del Espacio OSC, informó que entregaron a Volker Türk una carta en la que solicitaron mantener el diálogo con el gobierno mexicano y abrir mesas de trabajo para fortalecer el mecanismo de protección a personas defensoras y periodistas.

Además, pidieron que el Alto Comisionado pregunte a la Secretaría de Gobernación por qué dejó de operar el grupo de trabajo especializado en la protección de periodistas y defensores, mecanismo que, recordaron, había sido señalado como una buena práctica en informes anteriores.

Las denuncias continuaron con la intervención de organizaciones indígenas y de defensa territorial. Dora Robledo, representante del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, expuso casos de tortura, desplazamiento forzado, despojo de tierras y agresiones contra pueblos indígenas y comunidades en Chiapas.

“La idea es dejar sobre la mesa la preocupación por lo que está ocurriendo en México y pedir que las autoridades atiendan estas denuncias. Queremos que el Alto Comisionado pueda hablar de estos casos con el gobierno mexicano”, expresó.

También participaron el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y la Red Nacional de Abogadas Indígenas, que denunciaron agresiones contra mujeres indígenas, violencia en sus comunidades y falta de acceso a la justicia.

En la reunión intervinieron además colectivos de personas con discapacidad, quienes advirtieron sobre exclusión, barreras para acceder a servicios y falta de garantías para ejercer sus derechos. Otras organizaciones expusieron presuntos casos de responsabilidad empresarial en violaciones a derechos humanos.

Olga Guzmán Vergara, responsable para América de la Organización Mundial contra la Tortura, sostuvo que las organizaciones esperan que todo lo expuesto durante el encuentro quede reflejado en el posicionamiento que Volker Türk emitirá al concluir su visita.

“Esperamos que sea sensible a las preocupaciones de las organizaciones y que eso quede reflejado en su declaración final”, señaló.

Guzmán Vergara advirtió además sobre la necesidad de fortalecer la oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, en un contexto internacional en el que, dijo, existen intentos por debilitar a los organismos multilaterales.

“La oficina en México sigue teniendo un papel relevante y esperamos que se fortalezca, porque en otros países hemos visto cómo empiezan a reducirse estos espacios”, apuntó.

El encuentro concluyó sin declaraciones públicas de Volker Türk. A su salida, el Alto Comisionado únicamente adelantó que fijará su postura una vez que termine su agenda en México y que será el miércoles 22 de abril, al concluir sus reuniones, cuando ofrezca una conferencia de prensa.

Durante los próximos días sostendrá reuniones con familiares de personas desaparecidas, representantes de pueblos indígenas, integrantes de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, miembros del sector privado, autoridades federales y representantes de los tres poderes del Estado, incluida la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Una vez concluidos esos encuentros, Volker Türk ofrecerá una conferencia de prensa el miércoles 22 de abril.

La visita de Volker Türk ocurre en medio de la discusión generada por el informe más reciente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, que alertó sobre la magnitud de la crisis de desapariciones en México. De acuerdo con ese documento, en el país se han localizado al menos 4 mil 500 fosas clandestinas y existen más de 72 mil restos humanos sin identificar, principalmente en Sonora, Veracruz y Tamaulipas.