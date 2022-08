“Volverte a ver”, un retrato de la labor de búsqueda de personas en México

AGENCIA EFE

Foto: EFE

El documental “Volverte a ver“, presentado este miércoles en el Museo de Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México, acerca al público el trabajo y vivencias de colectivos de búsqueda del céntrico estado de Morelos, algo que madres y familias de personas desaparecidas agradecen.

“Hay fotógrafos que nos ayudan a visibilizar, compañeras que estudiaron cine y ayudan a hacer memoria, o hay personas de computación que nos enseñan a recabar datos. Cualquier persona puede ayudar”, explicó en entrevista con Efe Edith Hernández, hermana de Israel, secuestrado y localizado en las fosas de Tetelcingo (Morelos).

En mayo, México rebasó la cifra de 100.000 personas desaparecidas desde que existe registro en 1964, con un panorama con índices de impunidad alarmantes e instituciones truncas.

Sin embargo, hay mayor visibilización de las víctimas y de esta lacra, principalmente por parte de los medios de comunicación y artistas, pero también por parte de otras personas de la sociedad civil con profesiones y habilidades varias.

“Nos corresponde a todos y no estamos exentos de que le pase a alguien más o nos vuelva a pasar a nosotras”, compartió Edith.

El documental, de Carolina Corral, acompaña la labor de Lina, Angy y Edith, familiares de personas desaparecidas que se entrenan como peritos forenses para participar en la exhumación de más de 200 cuerpos que la Fiscalía de Morelos enterró en secreto, sin investigar qué les pasó o quiénes eran.

Tranquilina (Lina) Hernández, quien busca a su hija Mireya desde 2014, compartió la visión de su compañera Edith, y dijo que la intención de este tipo de documentales es que el público sea consciente de la cercanía de esta problemática.

“No se queden con el asombro o pensando que no les va a pasar. Apoyen a las personas que están a su lado, hermanas, vecinas, mamás que están buscando. Nuestra familia a veces se aleja por miedo, no nos dejen solas, no nos juzguen porque reímos, el dolor lo llevamos acá dentro y tenemos que aprender a vivir con él”, compartió Lina.

Por último, Lina envió un mensaje al resto de madres y familiares de personas desaparecidas en México.

“A las mamás, decirles que no queremos que se nos sigan adelantando (falleciendo) porque su corazón ya no aguanta tanto dolor. Acérquense con las familias, nosotras podemos escucharlas, no las vamos a juzgar. Saquen lo que tengan que sacar; se vale llorar, pero también se vale limpiarse el moco y seguir adelante”, terminó.

Además de “Volverte a ver”, que se estrenará oficialmente en noviembre, también se presentó el cortometraje animado de Magali Rocha y Carolina Corral, “Llueve”, que aborda desde la metáfora de la lluvia las decenas de miles de desapariciones de personas en México, y que formó parte de la Selección Oficial del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) en 2019.