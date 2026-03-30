Vuelta al ruedo a la verdad de Cristian Pérez, herido muy grave en Las Ventas

El torero Cristian Pérez brilló y resultó gravemente herido en Las Ventas, en una tarde que reflejó la crudeza y riesgo de la tauromaquia

MADRID.- La tarde madrileña en Plaza de Toros de Las Ventas, siempre exigente, volvió a recordar este domingo que el toreo es un ejercicio de verdad sin concesiones. En el segundo festejo de la temporada, el joven torero Cristian Pérez vivió en apenas dos horas la dualidad extrema que define la tauromaquia: el reconocimiento del público y la violencia implacable del toro. Dio una vuelta al ruedo en su primero y salió herido de gravedad en el que cerraba la tarde.

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La confirmación de alternativa en Madrid es, para cualquier matador, un rito de paso definitivo. No basta con el valor: hace falta temple, oficio y una disposición que se mide en la mirada y en el sitio. Pérez compareció con esa actitud. Desde que se abrió de capa con su primero, un ejemplar de Ganadería Dolores Aguirre de embestida incierta, se percibió una voluntad firme de no dejarse ganar la pelea por el viento, que durante toda la corrida sopló con fuerza, descomponiendo la lidia.

A base de insistencia y valor, Cristian Pérez fue construyendo una faena de mérito. No había claridad en las embestidas, pero sí una intención que el torero supo sujetar. Hubo muletazos de trazo largo, más arrancados que templados, pero con ese sello de autenticidad que en Madrid se cotiza alto. El público, conocedor y exigente, percibió el esfuerzo. Tras una estocada efectiva y una petición que no alcanzó el premio mayor, el torero dio una vuelta al ruedo que sabía a conquista íntima, a paso adelante en una carrera aún por escribirse.

En esa misma arena, el mexicano Isaac Fonseca dejó destellos ante el quinto, el único toro con cierto recorrido del encierro. Citó de lejos, se asentó en los medios y logró ligar algunos muletazos de buen calado, aunque el acero diluyó sus opciones de triunfo. Su actuación tuvo ese pulso que conecta con la afición mexicana: entrega, cercanía y una cierta rebeldía ante la adversidad del ganado. Antes, su primero fue un imposible. Por su parte, Antonio Ferrera se enfrentó a un lote sin opciones, toros deslucidos que no permitieron el lucimiento.

Pero la tarde estaba destinada a quedar marcada por la tragedia. El sexto, también de Dolores Aguirre, permitió vislumbrar un momento distinto. Cristian Pérez lo recibió con decisión y comenzó a cuajar una faena que crecía en intensidad. Hubo una primera serie por el pitón derecho de gran calado, en la que el torero logró imponerse con mando y limpieza.

Entonces, en un instante que condensa la esencia y el riesgo del toreo, llegó la cogida.

El toro prendió a Pérez por el lado derecho con violencia extrema. La imagen fue dramática: el cuerpo del torero suspendido, zarandeado por la inercia del animal, antes de caer al ruedo. Las asistencias acudieron de inmediato, conscientes de la gravedad. Fue trasladado a la enfermería, donde se confirmó la magnitud de la herida.

El parte médico, firmado por el equipo encabezado por el doctor Máximo García Padrós, describe una cornada en la pierna derecha con una trayectoria de 20 centímetros, ascendente y hacia atrás, que afectó gravemente la musculatura y comprometió la arteria tibial. A ello se sumaron policontusiones en tórax y abdomen. La intervención se realizó bajo anestesia general en la propia enfermería antes de su traslado al hospital, con pronóstico grave.

La noticia corrió con rapidez entre los tendidos y fuera de ellos. En una época donde la tauromaquia se debate entre tradición y cuestionamiento, episodios como este recuerdan la dimensión real del riesgo. No hay simulacro en el ruedo: cada pase es una apuesta física, cada embestida puede cambiarlo todo.

Para el público mexicano, la presencia de Isaac Fonseca añade un vínculo especial con la tarde. Su actuación, aunque sin premio, confirma su proceso de madurez en plazas de máxima exigencia. Y en paralelo, la figura de Cristian Pérez emerge ahora marcada por el sacrificio, ese componente que en la narrativa taurina convierte a los toreros en personajes trágicos y admirados.

La vuelta al ruedo que dio en su primero adquiere, tras la cogida, un significado distinto. No fue solo el reconocimiento a una faena meritoria, sino el preludio de una verdad mayor: la del torero que se juega la vida sin reservas. En esa vuelta, breve y silenciosa, estaba ya contenida la esencia de la tarde.