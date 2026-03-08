Washington abre puerta a México en el nuevo “Escudo de las Américas”

Estados Unidos afirmó que México no tiene cerrada la puerta para integrarse a la iniciativa que arrancó con 12 gobiernos latinoamericanos afines a Donald Trump.

Estados Unidos aseguró que México no tiene cerrada la posibilidad de integrarse al “Escudo de las Américas”, una coalición regional impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump para combatir a los cárteles del narcotráfico mediante cooperación militar entre países del continente.

TE PUEDE INTERESAR: Sigue sin fecha dictaminación dictamen para eliminar el delito de aborto

La portavoz en español del Departamento de Estado, Natalia Molano, sostuvo que la ausencia de México no implica una exclusión definitiva del mecanismo regional. Según explicó, la iniciativa reconoce a los países que desde el inicio del gobierno de Trump se alinearon con su estrategia de seguridad.

“No es ninguna puerta cerrada, es una oportunidad para reconocer a países que desde el primer día de la Administración de Donald Trump se han puesto la camiseta y se han alineado”, declaró Molano.

La funcionaria añadió que la coalición podría ampliarse en el futuro una vez que se observen resultados en la cooperación inicial entre los países participantes.

“Habrá una oportunidad de expandir la alianza mostrando los resultados”, señaló la vocera.

La iniciativa fue anunciada durante una reunión convocada por Donald Trump en un campo de golf en Florida, donde el mandatario formalizó la creación del bloque regional. El proyecto reunió a jefes de Estado de 12 países latinoamericanos con afinidad política con la actual administración estadounidense.

Entre los gobiernos presentes estuvieron Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago. En contraste, México, Brasil y Colombia no participaron en la primera fase de la alianza.

El plan presentado por Trump contempla la coordinación regional para enfrentar al narcotráfico y a las organizaciones criminales que operan en el continente. Durante el anuncio, el mandatario estadounidense afirmó que la estrategia incluye la posibilidad de usar fuerza militar si los gobiernos participantes solicitan apoyo.

Durante su intervención en la cumbre, el presidente estadounidense dirigió críticas hacia México, al afirmar que el país representa el “epicentro de la violencia de los cárteles” en el continente.

Trump también mencionó que había planteado a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, la posibilidad de que Estados Unidos intervenga militarmente para combatir a las organizaciones criminales en territorio mexicano, propuesta que no fue aceptada por el gobierno de México.

A pesar de sus críticas, el mandatario estadounidense expresó comentarios positivos sobre la mandataria mexicana.

“Me agrada mucho la presidenta Sheinbaum. Es una muy buena persona y tiene una voz hermosa”, comentó durante el encuentro.

La portavoz del Departamento de Estado subrayó que el esquema del “Escudo de las Américas” se basa en el respeto a la soberanía de los países participantes y en el marco del Estado de derecho. Según explicó, cada gobierno decidirá si solicita apoyo militar o cooperación operativa dentro de la alianza.