WhatsApp lanza “Liquid Glass”: qué es y cómo activar el nuevo diseño

El nuevo diseño llega de forma gradual; usuarios pueden identificarlo por efectos flotantes y elementos translúcidos.

La aplicación de mensajería WhatsApp comenzó a implementar un cambio visual denominado “Liquid Glass”, una actualización que apuesta por un estilo más moderno, dinámico y fluido dentro de la plataforma.

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Este rediseño transforma la interfaz con elementos más ligeros, incorporando transparencias, efectos de profundidad y animaciones suaves, lo que genera una experiencia más atractiva para los usuarios. Sin embargo, su llegada es gradual, por lo que aún no todos pueden acceder a esta nueva apariencia.

¿Qué es “Liquid Glass”?

El nuevo estilo está inspirado en el lenguaje visual de iOS 26, y busca ofrecer una navegación más intuitiva y estética dentro de la aplicación.

Entre los cambios más notorios destacan:

Barra de navegación flotante y semitransparente

Botones con efecto tipo vidrio esmerilado

Menús mejor integrados visualmente

Animaciones más suaves y fluidas

Este tipo de diseño prioriza la claridad y la interacción, haciendo que el uso de la app sea más natural.

¿Cómo saber si ya tienes el nuevo diseño?

Debido a que la actualización se libera de forma escalonada, no todos los usuarios la reciben al mismo tiempo. Para identificar si ya cuentas con “Liquid Glass”, puedes revisar:

Si la barra inferior se ve translúcida y flotante

Si hay efectos de profundidad al cambiar de pestañas

al cambiar de pestañas Si los botones tienen un acabado más moderno

Si las animaciones se perciben más fluidas

Si tu aplicación aún luce igual, no significa que haya fallas, sino que la actualización todavía no ha llegado a tu dispositivo.

Despliegue progresivo

Por ahora, el rediseño está disponible principalmente en dispositivos compatibles con versiones recientes de la app en iPhone, y se espera que su implementación continúe en las próximas semanas.

Este tipo de lanzamientos escalonados permite a WhatsApp evaluar el funcionamiento del nuevo diseño antes de extenderlo a toda su base de usuarios.