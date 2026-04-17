WhatsApp lanza “Liquid Glass”: qué es y cómo activar el nuevo diseño

La aplicación de mensajería WhatsApp comenzó a implementar un cambio visual denominado “Liquid Glass”, una actualización que apuesta por un estilo más moderno, dinámico y fluido dentro de la plataforma.
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Este rediseño transforma la interfaz con elementos más ligeros, incorporando transparencias, efectos de profundidad y animaciones suaves, lo que genera una experiencia más atractiva para los usuarios. Sin embargo, su llegada es gradual, por lo que aún no todos pueden acceder a esta nueva apariencia.
¿Qué es “Liquid Glass”?
El nuevo estilo está inspirado en el lenguaje visual de iOS 26, y busca ofrecer una navegación más intuitiva y estética dentro de la aplicación.
Entre los cambios más notorios destacan:
- Barra de navegación flotante y semitransparente
- Botones con efecto tipo vidrio esmerilado
- Menús mejor integrados visualmente
- Animaciones más suaves y fluidas
Este tipo de diseño prioriza la claridad y la interacción, haciendo que el uso de la app sea más natural.
¿Cómo saber si ya tienes el nuevo diseño?
Debido a que la actualización se libera de forma escalonada, no todos los usuarios la reciben al mismo tiempo. Para identificar si ya cuentas con “Liquid Glass”, puedes revisar:
- Si la barra inferior se ve translúcida y flotante
- Si hay efectos de profundidad al cambiar de pestañas
- Si los botones tienen un acabado más moderno
- Si las animaciones se perciben más fluidas
Si tu aplicación aún luce igual, no significa que haya fallas, sino que la actualización todavía no ha llegado a tu dispositivo.
Despliegue progresivo
Por ahora, el rediseño está disponible principalmente en dispositivos compatibles con versiones recientes de la app en iPhone, y se espera que su implementación continúe en las próximas semanas.
Este tipo de lanzamientos escalonados permite a WhatsApp evaluar el funcionamiento del nuevo diseño antes de extenderlo a toda su base de usuarios.