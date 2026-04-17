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WhatsApp lanza “Liquid Glass”: qué es y cómo activar el nuevo diseño

El nuevo diseño llega de forma gradual; usuarios pueden identificarlo por efectos flotantes y elementos translúcidos.



La aplicación de mensajería WhatsApp comenzó a implementar un cambio visual denominado “Liquid Glass”, una actualización que apuesta por un estilo más moderno, dinámico y fluido dentro de la plataforma.

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Este rediseño transforma la interfaz con elementos más ligeros, incorporando transparencias, efectos de profundidad y animaciones suaves, lo que genera una experiencia más atractiva para los usuarios. Sin embargo, su llegada es gradual, por lo que aún no todos pueden acceder a esta nueva apariencia.

¿Qué es “Liquid Glass”?

El nuevo estilo está inspirado en el lenguaje visual de iOS 26, y busca ofrecer una navegación más intuitiva y estética dentro de la aplicación.

Entre los cambios más notorios destacan:

  • Barra de navegación flotante y semitransparente
  • Botones con efecto tipo vidrio esmerilado
  • Menús mejor integrados visualmente
  • Animaciones más suaves y fluidas

Este tipo de diseño prioriza la claridad y la interacción, haciendo que el uso de la app sea más natural.

¿Cómo saber si ya tienes el nuevo diseño?

Debido a que la actualización se libera de forma escalonada, no todos los usuarios la reciben al mismo tiempo. Para identificar si ya cuentas con “Liquid Glass”, puedes revisar:

  • Si la barra inferior se ve translúcida y flotante
  • Si hay efectos de profundidad al cambiar de pestañas
  • Si los botones tienen un acabado más moderno
  • Si las animaciones se perciben más fluidas

Si tu aplicación aún luce igual, no significa que haya fallas, sino que la actualización todavía no ha llegado a tu dispositivo.

Despliegue progresivo

Por ahora, el rediseño está disponible principalmente en dispositivos compatibles con versiones recientes de la app en iPhone, y se espera que su implementación continúe en las próximas semanas.

Este tipo de lanzamientos escalonados permite a WhatsApp evaluar el funcionamiento del nuevo diseño antes de extenderlo a toda su base de usuarios.