Willer Ditta le mete miedo al América: “Saldremos a comernos la cancha”

Este viernes hubo banderazo de la Sangre Azul en La Noria, como muestra de apoyo previo al Clásico Joven

Cruz Azul viene de ser goleado por LAFC en la ida de los cuartos de final de la Concacaf, y ante ello la presión ha aumentado considerablemente en La Noria, especialmente por la exigencia del título en Liga MX.

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La Máquina necesita recuperarse rápidamente de ese revés, ya que este sábado enfrenta el Clásico Joven, donde, aunque América no atraviesa su mejor momento, los celestes cargan con fantasmas históricos frente a los azulcremas.

Aun así, pese a que el equipo ha mostrado una baja de rendimiento en sus últimos encuentros, el defensor Willer Ditta buscó enviar un mensaje de confianza antes del duelo en el regreso al Estadio Banorte, asegurando que el equipo saldrá a imponerse con intensidad.

El zaguero colombiano afirmó que estos partidos se juegan con una intensidad distinta, por lo que el objetivo es salir a “comerse la cancha” ante un América que llega con dudas por su bajo nivel futbolístico y múltiples lesiones.

“Estos partidos se juegan de otra forma… sabemos cómo son contra el América”, declaró en entrevista con TUDN.

Ojo al mensaje de Willer Ditta previo al Clásico Joven vs América 👀😏🫶🏻 🦅América vs Cruz Azul 🚂 📆 Sábado 11 de abril pic.twitter.com/YLkQhh0bbe — TUDNRadio (@TudnRadio) April 10, 2026

Reconocimiento del mal momento

Pese a su discurso, Ditta reconoció que Cruz Azul no atraviesa un buen momento, tras la derrota ante LAFC, aunque confía en que el equipo puede reaccionar.

Señaló que, pese a la irregularidad reciente, el plantel se prepara mental y físicamente para llegar de la mejor forma al encuentro ante las Águilas.

Banderazo en La Noria

Como parte del cierre de preparación, este viernes se realizó el tradicional banderazo de apoyo en las instalaciones de La Noria, donde la afición mostró respaldo al equipo previo al Clásico Joven.

La Sangre Azul acompañó al plantel con banderas y cánticos, en medio de un momento de presión tanto en Liga MX como en Concacaf.

Un triunfo ante América podría significar un impulso anímico clave para intentar revertir la serie frente a LAFC, mientras que una derrota aumentaría la presión sobre el técnico Nicolás Larcamón y la directiva encabezada por Iván Alonso, en un proyecto que atraviesa un momento de inestabilidad.