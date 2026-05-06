World Aquatics volverá a Jalisco con la Copa México de Clavados tras cancelación de la Copa del Mundo de Clavados por la violencia

México mantendrá su protagonismo en los clavados internacionales con nuevas sedes confirmadas por World Aquatics en Zapopan 2026 y la Copa Mundial de Clavados 2027

La Copa del Mundo de Clavados Guadalajara 2026 había sido concebida como una fiesta deportiva en territorio mexicano, pero un giro inesperado la interrumpió antes de comenzar. La segunda etapa del certamen fue cancelada por motivos de seguridad, tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, ocurrida en febrero. El anuncio impactó de lleno a la comunidad de los deportes acuáticos en México.

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Sin embargo, la actividad no desapareció por completo. World Aquatics confirmó que el Centro Acuático Metropolitano en Zapopan, Jalisco, será sede de la Copa México, un evento internacional de clavados que se celebrará del 16 al 19 de julio. Lo que parecía una cancelación definitiva se transformó en un nuevo inicio para el calendario competitivo.

“Es un gran día para las aspiraciones de México como sede de eventos acuáticos y para los competidores de todo el mundo”, señaló Fernando Platas, presidente de la Asociación Mexicana de Deportes Acuáticos, al celebrar el anuncio.

De esta manera, Zapopan se consolida como una sede clave. La ciudad tiene una fuerte tradición en clavados y ha sido base de entrenamiento de medallistas olímpicos como Gabriela Agúndez, Germán Sánchez y Alejandra Orozco. En la Copa del Mundo de Clavados 2025, el mexicano Randal Willars Valdez logró una victoria histórica en la prueba de plataforma en casa.

Asimismo, Osmar Olvera Ibarra destacó con actuaciones sobresalientes, utilizando el evento como impulso hacia su título mundial en Singapur, donde ganó oro en tres metros, tras su primer campeonato en Doha 2024.

¡México, sede de eventos élite! 🇲🇽 💦



👉 Del 16 al 19 de julio se realizará la Copa México en Zapopan, Jalisco.



👉 Además, en 2027 se confirma la Copa del Mundo de Clavados de @WorldAquatics en México; sede por definir. pic.twitter.com/GEMeB3L4qk — CONADE (@conadeoficial) May 6, 2026

“En los últimos años se ha observado un crecimiento claro en los clavados en México. En 2025 el país fue sede de su primera Copa del Mundo en una década. El ambiente fue excepcional”, afirmó Bashar Al-Saffar, presidente del Comité Técnico de Clavados de World Aquatics.

México ha sido sede de 49 eventos internacionales de World Aquatics, incluidos 29 Copas del Mundo de Clavados, lo que refuerza su papel dentro del calendario global de la disciplina.

“Por su historia y cultura deportiva, México es fundamental para los deportes acuáticos en América. Fortalecer nuestra presencia aquí es esencial para nuestra misión global”, señaló Husain Al Musallam, presidente de World Aquatics.

Como cierre, se confirmó que México también albergará una etapa de la Copa Mundial de Clavados 2027, junto a sedes como Montreal y Beijing, con la ciudad mexicana aún por anunciarse.