Por segundo año consecutivo, el evento más grande del Wrestling se disputa desde Las Vegas y John Cena será el anfitrión oficial de WrestleMania 42, el evento cumbre de la WWE que se celebrará este sábado 18 y domingo 19 de abril desde el Allegiant Stadium.
En las luchas estelares, CM Punk defiende el Campeonato de Peso Pesado ante Roman Reigns, mientras que Cody Rhodes expone el Campeonato Indiscutible ante Randy Orton, quien ahora cuenta con el respaldo de Pat McAfee.
¿A qué hora comienza WrestleMania 42?
La acción en el Allegiant Stadium arranca en los siguientes horarios:
- México (CDMX): 16:00 horas.
- Estados Unidos (ET): 18:00 horas.
- Argentina: 19:00 horas.
Para México y Latinoamérica, la transmisión completa estará disponible a través de Netflix.
Cartelera Completa: Sábado 18 de abril
- Lucha Estelar: Cody Rhodes (c) vs. Randy Orton (Campeonato Indiscutible de WWE).
- Stephanie Vaquer (c) vs. Liv Morgan (Campeonato Mundial Femenino).
- AJ Lee (c) vs. Becky Lynch (Campeonato Intercontinental Femenino).
- Seth Rollins vs. Gunther.
- Nia Jax & Lash Legend (c) vs. Charlotte Flair & Alexa Bliss vs. Bayley & Lyra Valkyria vs. The Bella Twins (Fatal 4-Way por el Campeonato en Parejas Femenino).
- Jacob Fatu vs. Drew McIntyre (Lucha no sancionada).
- Logan Paul, Austin Theory e IShowSpeed vs. The Usos y LA Knight.
Cartelera Completa: Domingo 19 de abril
- Lucha Estelar: CM Punk (c) vs. Roman Reigns (Campeonato Mundial de Peso Pesado).
- Jade Cargill (c) vs. Rhea Ripley (Campeonato Femenino de WWE).
- Penta (c) vs. Je’Von Evans vs. Dragon Lee vs. JD McDonagh vs. Rusev vs. Rey Mysterio (Lucha de Escaleraspor el Campeonato Intercontinental).
- Sami Zayn vs. Trick Williams (Campeonato de Estados Unidos).
- Brock Lesnar vs. Oba Femi.
- Finn Bálor vs. Dominik Mysterio.