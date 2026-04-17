Penta defiende el título Intercontinental defienden el título en una lucha de escaleras.

Por segundo año consecutivo, el evento más grande del Wrestling se disputa desde Las Vegas y John Cena será el anfitrión oficial de WrestleMania 42, el evento cumbre de la WWE que se celebrará este sábado 18 y domingo 19 de abril desde el Allegiant Stadium.

En las luchas estelares, CM Punk defiende el Campeonato de Peso Pesado ante Roman Reigns, mientras que Cody Rhodes expone el Campeonato Indiscutible ante Randy Orton, quien ahora cuenta con el respaldo de Pat McAfee.

¿A qué hora comienza WrestleMania 42?

La acción en el Allegiant Stadium arranca en los siguientes horarios:

México (CDMX): 16:00 horas.

16:00 horas. Estados Unidos (ET): 18:00 horas.

18:00 horas. Argentina: 19:00 horas.

Para México y Latinoamérica, la transmisión completa estará disponible a través de Netflix.

Cartelera Completa: Sábado 18 de abril

Lucha Estelar: Cody Rhodes (c) vs. Randy Orton (Campeonato Indiscutible de WWE).

vs. (Campeonato Indiscutible de WWE). Stephanie Vaquer (c) vs. Liv Morgan (Campeonato Mundial Femenino).

vs. (Campeonato Mundial Femenino). AJ Lee (c) vs. Becky Lynch (Campeonato Intercontinental Femenino).

vs. (Campeonato Intercontinental Femenino). Seth Rollins vs. Gunther .

vs. . Nia Jax & Lash Legend (c) vs. Charlotte Flair & Alexa Bliss vs. Bayley & Lyra Valkyria vs. The Bella Twins ( Fatal 4-Way por el Campeonato en Parejas Femenino).

vs. Charlotte Flair & Alexa Bliss vs. Bayley & Lyra Valkyria vs. The Bella Twins ( por el Campeonato en Parejas Femenino). Jacob Fatu vs. Drew McIntyre (Lucha no sancionada).

vs. (Lucha no sancionada). Logan Paul, Austin Theory e IShowSpeed vs. The Usos y LA Knight.

Cartelera Completa: Domingo 19 de abril