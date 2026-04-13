El diario estadounidense The Wall Street Journal publicó un perfil sobre Omar García Harfuch, en el que destaca su papel en la estrategia de seguridad en México y su inusual popularidad como figura pública

El diario estadounidense The Wall Street Journal (WSJ) publicó un perfil sobre el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en el que lo presenta como uno de los principales rostros de la estrategia del gobierno mexicano contra el crimen organizado.

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El texto describe a García Harfuch como una figura central en los operativos contra cárteles, con énfasis en su papel dentro de la ofensiva contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El medio lo identifica como un funcionario clave en la política de seguridad, con presencia constante en acciones de alto impacto.

La publicación también documenta la atención que ha generado su imagen pública. Señala expresiones de admiración en redes sociales y la circulación de productos con su imagen, así como referencias que lo posicionan como una figura de atracción dentro de la cultura popular.

El perfil recoge ejemplos de esta percepción social, donde seguidores utilizan calificativos afectivos y construyen narrativas en torno a su figura. Estas manifestaciones se presentan en paralelo a su rol institucional como responsable de la seguridad federal.

El texto sitúa este fenómeno en el contexto de la violencia en México y la visibilidad de los funcionarios encargados de enfrentarla. La cobertura plantea una relación entre la exposición mediática de García Harfuch y la necesidad de figuras identificables dentro de la estrategia de seguridad.

El diario estadounidense señala que el gobierno federal mantiene una ofensiva contra el CJNG, con acciones coordinadas por García Harfuch, enfocadas en debilitar su estructura operativa y ubicar a su jefe, Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

La estrategia incluye despliegues de fuerzas federales, trabajos de inteligencia y seguimiento financiero. Autoridades han identificado al CJNG como una de las principales organizaciones generadoras de violencia en el país, con presencia en múltiples estados y capacidad de expansión territorial.

Durante los operativos, el gobierno ha reportado la captura de operadores clave y el aseguramiento de armas, drogas y recursos económicos. García Harfuch ha señalado que las acciones buscan reducir la capacidad operativa del grupo y avanzar en la desarticulación de sus redes.

El CJNG mantiene disputas con otros grupos criminales por rutas y territorios. Estos enfrentamientos han derivado en episodios de violencia que afectan a diversas regiones, con impactos directos en la seguridad pública y en la población civil.

La estrategia federal contempla la coordinación entre fuerzas armadas, Guardia Nacional y autoridades civiles. También incluye el intercambio de información con agencias internacionales, en particular con Estados Unidos, donde el CJNG es considerado una organización criminal transnacional.