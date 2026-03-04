Xavier Matts emocionado por el partido de NFL de los Falcons en Madrid

Xavier Matts de los Atlanta Falcons se muestra entusiasmado por el partido de la NFL en Madrid y espera generar afición por la franquicia.

Miami (EE.UU.), 4 mar (EFE).- El jugador de los Atlanta Falcons de la NFL, Xavier Matts, que será uno de los participantes del partido oficial de la NFL que ese equipo jugará este año en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, dijo este miércoles que está entusiasmado ante el partido, que espera que pueda generar una gran afición por la franquicia.

“Queremos aprovecharlo al máximo. Obviamente, el objetivo es salir ahí fuera, ganar el partido y disfrutar de la experiencia y de todo lo que conlleva. Creo que será realmente emocionante”, dijo el safety finalista al premio ‘Novato defensivo del año 2025’, en una conferencia de prensa virtual.

“Para la gente de Madrid podríamos ser una franquicia nueva a la que apoyar y de la que hacerse seguidores acérrimos”, agregó.

Matts también indicó que el partido en el Bernabéu supondrá una oportunidad para él y el resto del equipo, puesto que es “un estadio histórico europeo”.

“Es muy emocionante tener la oportunidad de jugar en un estadio como el Bernabéu, sede de un club de renombre mundial como el Real Madrid. Tanto el estadio como el equipo tienen una historia increíble y han pasado por él muchísimos jugadores increíbles a lo largo de los años”, dijo el líder en intercepciones entre los novatos la pasada temporada.

La NFL anunció el martes que los Falcons serán el equipo local del partido oficial de esta competición que se disputará este año en el Santiago Bernabéu, pero su rival, la fecha y la hora de inicio del encuentro se harán públicos cuando se publique el calendario de la temporada completa esta primavera.

La franquicia de Atlanta protagonizó el año pasado un encuentro internacional de la NFL en Berlín, donde perdió en la prórroga contra los Indianápolis Colts (25-31).

El de Madrid será el segundo encuentro de la NFL que se dispute en España. En noviembre de 2025 el Santiago Bernabéu albergó el partido entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders, que ganaron los primeros por 16-13.

Matts también tuvo palabras para la selección española de fútbol, que jugará dos de sus partidos del próximo Mundial en el Mercedez-Benz Stadium de Atlanta, estadio de los Falcons.

“Creo que cuando la selección nacional (de fútbol) venga a jugar aquí, lo van a disfrutar mucho. Será una experiencia increíble tanto para los jugadores como para los aficionados que vengan a verlos.”