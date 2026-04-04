Tigres hiló su segunda derrota consecutiva y Guido Pizarro queda en entredicho tras caer 1-0 en el Estadio Caliente ante los Xolos de Abreu.

Un disparo de Kevin Castañeda ha dado a los Xolos su primera victoria en casa después de 13 jornadas. Tijuana por fin sabe lo que es ganar de local gracias a un tanto en solitario de su camiseta 10, mientras que un conjunto de Tigres hiló dos derrotas consecutivas y no gana desde el Clásico Regio de hace casi un mes. El equipo de Sebastián Abreu trepó al décimo puesto, a solo dos puntos de los de la UANL.

Con Antonio Rodríguez como figura, Tijuana ganó por marcador de 1-0 en el Estadio Caliente en partido correspondiente a la Jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga MX. La victoria es un bálsamo para los de Baja California, que venían de ser goleados por 0-3 ante el Necaxa previo a la Fecha FIFA.

La Jauría comenzó el juego con un ritmo fulgurante. Una descolgada de Rafael Fernández Inzunza por la banda derecha dejó mal parada a la zaga universitaria, llegó a línea de fondo y envió una diagonal, aunque el juez de banda alzó su bandera por offside.

Aldair Pérez condujo a toda velocidad, abrió por derecha donde Kevin Castañeda recibió sin marca alguna. El tapatío de 26 años vio la oportunidad y la tomó: disparó un misil de largo alcance que picó en el área para hacerle una mala pasada a Nahuel Guzmán, quien no pudo evitar la caída de su valla a los 22 minutos de juego.

A pesar del gol encajado, los dirigidos por Guido Pizarro seguían adormilados y sin capacidad de reacción. Fue hasta los 34 minutos que Ángel Correa generó la primera oportunidad real de Tigres con un derechazo cruzado que contuvo bien Toño Rodríguez.

Apenas seis minutos después de iniciada la segunda parte, Angelito Correa recibió una pelota a modo, picó la esférica al área y Búfalo Aguirre golpeó de primera intención para hacer volar a Toño, quien se vistió de héroe para mantener el cero en su marco de manera heroica.

Rodríguez volvió a ser factor al tapar un disparo potente del exjugador del Atlético de Madrid. Y ya en los últimos segundos, un disparo de Búfalo Aguirre fue salvado en la línea por Jackson Porozo, quien ayudó a romper el maleficio y dar al Xolaje su primer triunfo en casa ante un rival de abolengo que ahora ha puesto en jaque a su propio técnico, Guido Pizarro.