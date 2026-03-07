¡Ya es líder de goleo! Julián Quiñones metió doblete y llegó a 24 goles en Liga Árabe

El delantero mexicano anotó dos tantos en la victoria ante Al Khoolod; Al Qadisiya llegó a 57 unidades en el cuarto lugar de la tabla

Julián Quiñones espera ya la convocatoria de Javier Aguirre para la Fecha FIFA de este mes. Y lo hace a punta de más y más goles con su equipo, Al Qadisiya, toda vez que metió doblete en la goleada 1-4 ante Al Khoolod.

LEE ADEMÁS: Mujeres con Bienestar Edomex 2026: Consulta tu estatus y folio paso a paso

Anotaciones con las que ya alcanzó el liderato de goleo en la Saudi Pro League, con un total de 24 goles.

Aunque el liderato lo comparte con el delantero Iván Toney, del Al Ahli Saudí, quien también suma 24 tantos. En tanto, Cristiano Ronaldo se quedó atrás con 21 goles con Al Nassr y, al estar lesionado, luce complicado que pueda alcanzarlos.

Quiñones inauguró el marcador en este cotejo apenas a los dos minutos de iniciado el partido, al aparecer dentro del área y rematar de primera un tiro centro que llegó desde la banda izquierda.

El equipo local empató de inmediato por medio de Ramiro Enrique al minuto 4, pero el ítalo-argentino Mateo Retegui puso el 1-2 para Al Qadisiya.

Posteriormente, de nueva cuenta Julián Quiñones, ahora con un disparo cruzado dentro del área, marcó el 1-3 para su equipo apenas al minuto 27 del primer tiempo.

La cuenta la cerró Mateo Retegui al minuto 74, para sellar el 1-4 final. Con este resultado, Al Qadisiya llegó a 57 puntos y se mantiene en la cuarta posición de la tabla en el futbol de Arabia Saudita.

Quiñones no había marcado en el juego anterior ante Al Tawoon, pero en sus últimos cuatro partidos disputados suma cinco goles, manteniendo un gran momento ofensivo.

Además, el delantero mexicano ha marcado sus 24 goles en solo 22 partidos, dos encuentros menos que Iván Toney, el otro líder de goleo del torneo.

El atacante ya superó la marca de anotaciones que logró la temporada pasada, cuando registró 20 goles en la Saudi Pro League.

Con varios partidos aún por disputarse, todo apunta a que Quiñones seguirá aumentando su cuota goleadora con Al Qadisiya y levantando la mano para ser convocado por la Selección Mexicana en los partidos ante Portugal y Bélgica durante esta Fecha FIFA.