“Ya estamos en el Mundial”; ante Portugal, el último gran ensayo, dijo Javier Aguirre

El Vasco sabe que el duelo ante los lusitanos es de altísimo grado de dificultad y será un durísimo examen

La Selección Mexicana ya está en la Copa del Mundo. Así lo entiende el técnico Javier Aguirre, de cara al juego ante Portugal de este sábado en la reinauguración del Estadio Azteca.

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En el Centro de Alto Rendimiento, el Vasco expresó que el cotejo ante los lusitanos ya es de nivel Mundial, tanto por el rival per sé y su calidad, como por el escenario del Coloso de Santa Úrsula.

“Mi discurso desde el minuto uno, hasta hoy y hasta el once de junio, será ese: el orgullo de defender tu camiseta, tu país, tu nación, tu gente, tu todo, y en tu casa.

“Porque sí, fuiste a los Mundiales de Sudáfrica y Japón, hay 12 mil o 20 mil aficionados; pero aquí estás con tu raza, con tu gente. Ya estamos en el Mundial“.

El estratega también se refirió a la cancha del Estadio Azteca, la cual dijo que está en óptimas condiciones para el juego ante los lusitanos, al tiempo de precisar que es el último gran ensayo en casa previo a la inauguración del Mundial el 11 de junio.

“Ya fui al Azteca y está hermoso; la cancha está primorosa, el escenario es de verdad… una fiesta. Y Portugal, qué mejor escenario para los jugadores. Somos privilegiados, me incluyo, estar ahí sentados en la reapertura del Banorte, con nuestro y con un rival de tamaño. Yo creo que es el mejor ensayo para el once de junio“.

Buenas noticias con lesionados

Por otra parte, Javier Aguirre también habló del tema de los jugadores lesionados que arrastra la Selección Mexicana de cara a la justa mundialista.

Dijo que hay muy buenas noticias que llegan de distintas partes, como desde Tijuana con Gilberto Mora, pero también de Europa con Luis Chávez, el propio Santiago Giménez y Edson Álvarez, quien se encuentra en México en rehabilitación con el kinesiólogo del Tri, Carlos Peçanha.

“Gilberto tiene buenas sensaciones. Estamos en comunicación diaria con él, cómo entrenó, cuántos kilómetros hizo, cuántos metros de alta intensidad, cuánto pesa, qué comió… mandamos gente a Tijuana; la progresión de Gilberto es muy buena, como la de Santi, como la de Edson.

“El Pelón Chávez en Moscú, salió a la banca el fin de semana, se nos rompió de la rodilla en Copa Oro… Son buenas noticias de Moscú, de Tijuana, de Edson, que anda por aquí, y de Italia.

“Yo creo que, entre más o antes recuperemos jugadores que nos han ayudado en el pasado, pues más la gama se hace más amplia a la hora de tomar la decisión final”.