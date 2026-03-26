Yankees inician temporada 2026 con blanqueada sobre los Giants

Los New York Yankees derrotaron 7-0 a los San Francisco Giants en el Día Inaugural de la temporada 2026 de la Major League Baseball (MLB), disputado la noche del miércoles en el Oracle Park de San Francisco, California. El equipo de la Gran Manzana hizo ilusionar a los aficionados, que anhelan verle campeón. Aunque esta temporada apenas comienza, los del Bronx ‘bombardearon’ sin piedad a los de la Bahía en un gran partido del Rey de los Deportes.

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El triunfo se produjo en el debut como manager de los Giants del exdirigente universitario Tony Vitello, mientras que los Yankees estrenaron al dominicano José Caballero como el primer jugador en la historia de MLB en activar un reto del nuevo sistema automatizado de bolas y strikes (ABS).

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NOCHE TRISTE

Aaron Judge, capitán de los Yankees, vivió una noche para el olvido al irse de 5-0, sin hits por primera vez en un Opening Day y con cuatro ponches en sus primeros cuatro turnos al bate, la primera vez que es ponchado cuatro veces desde septiembre de 2024. A pesar del bajo rendimiento del slugger, la ofensiva neoyorquina explotó en el segundo inning con cinco carreras y terminó el encuentro con una sólida actuación colectiva.

LA FIGURA

El abridor Max Fried (1-0) fue la figura del encuentro por los Yankees. El zurdo lanzó seis entradas y un tercio en blanco, permitiendo únicamente dos hits, y se convirtió en el quinto pitcher de Nueva York desde 1969 en completar al menos esa distancia sin anotaciones en un Día Inaugural, uniéndose a leyendas como Catfish Hunter, Ron Guidry, Rick Rhoden y David Cone.

BLANQUEADA

Con esta victoria, los Yankees lograron su primer triunfo con blanqueada fuera de casa en un Opening Day desde 1967. Por los Giants, Logan Webb (0-1) cargó con la derrota. En su quinta apertura inaugural, el derecho permitió seis carreras limpias y nueve hits en solo cinco innings.

PRIMER DESAFÍO

En ese momento, Caballero, campocorto panameño de los Yankees, se tocó el casco y activó el primer desafío del sistema ABS en un juego oficial de la MLB. Las 12 cámaras Hawk-Eye del sistema confirmaron la decisión del árbitro Bill Miller y el strike se mantuvo, según se mostró en el marcador de Oracle Park.

PODER OFENSIVO

La ofensiva de los Yankees se destapó temprano. En el segundo inning, José Caballero impulsó la carrera de la ventaja con un sencillo remolcador. Ryan McMahon siguió con un sencillo de dos carreras y un hit de Austin Wells provocó una visita al montículo de Webb. Posteriormente, Trent Grisham conectó un triple de dos carreras que puso el marcador 5-0.

HITO TECNOLÓGICO

El estreno histórico del sistema ABS marcó un momento clave en el béisbol de Grandes Ligas, usando 12 cámaras Hawk-Eye para rastrear la zona de strike personalizada de cada bateador. José Caballero se convirtió en protagonista al desafiar un strike cantado por Bill Miller, validado por el sistema en segundos.

PRÓXIMOS DUELOS

Los Yankees y los Giants reanudarán la serie este viernes en Oracle Park, con Cam Schlittler abriendo por Nueva York frente al zurdo Robbie Ray. La temporada 2026 inicia con los Yankees demostrando profundidad ofensiva y los Giants buscando recuperarse bajo la dirección de Tony Vitello.