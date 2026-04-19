Yareli Acevedo brilla y consigue el bronce en ómnium de la Copa del Mundo de Ciclismo Hong Kong 2026

Yareli Acevedo logra el bronce en el ómnium de la Copa del Mundo de Ciclismo de Pista Hong Kong 2026 y mantiene a México en el podio mundial.

El mundo del ciclismo de pista tiene una nueva rutina. Ver a Yareli Acevedo subir al podio es ya una reconfortante costumbre para México. Esta vez, la pedalista nacional volvió a hacerlo. Se colgó la medalla de bronce en la prueba olímpica de ómnium de la Copa del Mundo de Ciclismo Hong Kong 2026.

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Al sumar 126 puntos, Yareli finalizó detrás de la japonesa Tsuyaka Uchino, quien ganó el oro con 133, mientras que la danesa Amalie Dideriksen se colgó la plata con 129. El nuevo podio de Acevedo Mendoza se suma a una temporada que empezó con un oro en la prueba de eliminación en Perth, Australia, hace poco más de un mes, y ahora añade un bronce en el velódromo asiático. Dos Copas del Mundo, dos medallas. La regularidad, esa virtud tan escurridiza, parece haberse vuelto su compañera de ruta.

El ó mnium es una de las pruebas más completas y desgastantes del ciclismo de pista. No basta con ser rápida. Hay que ser inteligente, dosificar, leer las carreras intermedias, atacar en el momento preciso. La tricolor de 24 años lo hizo todo bien. Acumuló puntos en cada una de las disciplinas que componen el ómnium, no se descompuso cuando las favoritas lanzaron sus ataques y mantuvo la calma en los momentos de mayor presión. No fue un bronce casual.

Fue el resultado de un trabajo meticuloso que comenzó meses atrás, con entrenamientos específicos y una preparación física que le ha permitido llegar en óptimas condiciones a cada compromiso. Enfrente estaban potencias como Australia, Gran Bretaña, Nueva Zelanda, Estados Unidos y China. Ninguna la intimidó. Porque Yareli Acevedo no se achica. Compite al máximo.

Los antecedentes recientes de la ciclista mexicana son un currículum de lujo. A finales de 2025 se coronó campeona mundial en Santiago de Chile, el título más importante de su carrera. Antes, en Australia, se llevó el oro en eliminación. Y a nivel continental, múltiples oros en el Campeonato Panamericano de Ciclismo de Pista han redondeado una trayectoria que, a sus 24 años, ya es envidiable.

Estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México, Acevedo combina los libros con las pistas con una naturalidad que pocas logran. Ahora, con los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 en el horizonte, la mexicana se ubica en el segundo lugar del ranking mundial en la prueba de resistencia, con un total de 5213 puntos.

Por lo pronto, el 2026 aún tiene más retos para ella. Los Juegos Centroamericanos de Santo Domingo y el Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista en Shanghai (14 al 18 de octubre) serán sus próximos objetivos. En China buscará defender la corona que la acredita como la mejor del mundo. Por lo pronto, Hong Kong fue otro escalón.