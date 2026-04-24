Yareli Acevedo y el equipo femenil de velocidad lo hicieron de nuevo. En el velódromo de Nilai, durante la tercera etapa de la Copa del Mundo de ciclismo de pista, el equipo mexicano conquistó dos medallas, pero una de ellas tuvo un significado especial. La campeona mundial se colgó la plata en la prueba de eliminación, para cimbrar desde Malasia hasta México, al ser el cuarto capítulo de un 2026 de colección y que ya la tiene como una candidata rumbo a Los Ángeles 2028.

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Acevedo se llevó el segundo puesto después de conseguir 540 puntos, únicamente por debajo de la noruega Anita Yvonne Stenberg, que sumó 600 unidades. El tercer peldaño del podio fue para la irlandesa Lara Gillespie con 480.

Para la nacida en la Ciudad de México, esta presea se suma a un botín que comenzó a forjar en la primera parada de la Copa del Mundo en Australia, donde logró el oro en eliminación y el bronce en madison femenil. Luego, en Hong Kong, agregó otro bronce en la prueba de ómnium femenil tras acumular 126 puntos. Cuatro medallas en tres etapas. Un ritmo que pocas pueden sostener y que ella lleva con la naturalidad de quien ha aprendido a convertir las derrotas en combustible.

Porque el camino de Acevedo no ha sido una línea recta hacia la gloria. Detrás de cada pedalazo ha habido tropiezos. Pero la capitalina se ha logrado reponer de tragos amargos como el que significó no obtener su boleto a la justa olímpica de París 2024. Aquel fracaso, visto desde fuera como un punto de quiebre, se transformó en el espejo donde Yareli miró su propia determinación.

¡YARELI ACEVEDO ES SUBCAMPEONA! 🥈🇲🇽

En una de las pruebas más intensas de la pista, la Eliminación, Yareli demostró de qué está hecha y se llevó la plata en la Copa del Mundo de Nilai.

¡La bandera de México vuelve a brillar en Malasia! 🇲🇾🙌 pic.twitter.com/JLgOX04RsA — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) April 24, 2026

Ahora, los resultados le permiten ser una de las cartas fuertes de la delegación mexicana de cara al Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista 2026, programado para octubre en Shanghái, China. Ya no es solo la ciclista que pudo haber ido a París; es la que busca en Los Ángeles 2028 ser protagonista.

A su vez, el equipo mexicano femenil conquistó la medalla de bronce en la prueba de velocidad después de vencer a Polonia. Daniela Gaxiola, Yuli Verdugo y María José Vizcaíno subieron al podio dentro del evento disputado en Malasia con una actuación contundente.

El representativo tricolor paró el cronómetro en 47.404 segundos para llevarse la tercera posición, misma que fue ganada por China, mientras que en el segundo puesto quedaron los Países Bajos. El podio tuvo sabor a revancha silenciosa: tres mujeres que ensamblaron sus esfuerzos como piezas de un mismo engranaje y demostraron que la velocidad también se construye con paciencia y confianza.

El equipo mexicano que participa en este evento es integrado por ocho pedalistas; además de las antes mencionadas, también están Ricardo Peña Salas, Ignacio de Jesús Prado Juárez, Emmanuel López Gonzaga y Edgar Ismael Verdugo Osuna. Todos ellos, en distintos momentos y pruebas, han contribuido a que México no solo sume medallas sino que empiece a ser visto como un rival serio en el escenario mundial.